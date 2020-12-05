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Hercai dizisinde flaş veda! Hercai'nin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu diziden ayrılıyor mu?

05.12.2020 02:14 | Son Güncelleme:
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Hercai dizisinde flaş veda! Hercai'nin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 4 Aralık Cuma akşamı 50. bölümüyle ekrana geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai'nin son bölümünde Sultan oğlu Aslan'ın ölümüyle yıkıldı. Hercai'de Sultan karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun ise ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddia edildi.

Atv'nin fenomen dizilerinden Hercai'de flaş bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. İddialara göre 'Sultan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

Hercai dizisinde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiç bir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı. İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

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Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberi sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacak.

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HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize'nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır.

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Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir. Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan'ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran'ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır.

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Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat'tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat'a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur.

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Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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