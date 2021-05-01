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Hercai'nin başrolü Akın Akınözü'den şok görüntüler: "Artistlik yapma!"

01.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylardan beri sette olay çıkarıp, sete çıkmadığı ve set çalışanlarının üzerine yürüdüğü gibi iddialarla gündeme gelen Hercai dizisi başrolü Akın Akınözü'nün hakaretler ettiği bir görüntü ortaya çıktı. Sevilen dizi, final olmasına rağmen gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Hercai'nin başrolü Akın Akınözü'nün şaşırtan görüntüleri...

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Hercai dizisi dillerden düşmüyor.

AKIN AKINÖZÜ HAKARET Mİ ETTİ?

Geçtiğimiz günlerde final yapan ATV'nin sevilen dizisi Hercai, final olmasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.
Önceki aylarda Hercai dizisinin setinde yaşanan bir kavga dizi piyasasında kulaktan kulağa yayılmıştı. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü sette yardımcı yönetmenin üzerine yürümüştü.

SETE ÇIKMAYIP, KÜFÜRLER SAVURMUŞTU!

SETE ÇIKMAYIP, KÜFÜRLER SAVURMUŞTU!
Geçtiğimiz günlerde ise Hercai dizisi koordinatörü Suat Erdoğmuş, Akın Akınözü'nün sete çıkmayacağını söyleyip kendisinden ricacı olan tüm personele ters cevaplar verip ağza alınmayacak hakaret ve küfür içeren sözler söyleyerek seti terk ettiğini söylemişti. Yaptığı açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Şimdi ise Magazin Hattı/Tv100'ün haberine göre Akın Akınözü'nün Hercai’nin setinde olay çıkardığı ve set ekibine hakaretler ettiği görüntüler ortaya çıktı.

"BAĞIRIRIM LAN! ARTİSTLİK YAPMA!"

"BAĞIRIRIM LAN! ARTİSTLİK YAPMA!"
Akın Akınözü'nün sette olay çıkardığı iddiaları daha önce mahkemeye taşınmıştı. Söz konusu görüntülerde ise Akınözü’nün ekibe “Bağırırım lan! Artistlik yapma” diye bağırdığı görülüyor.
Öte yandan görüntülerin başı olmaması dikkat çekti.
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Hercai dizisi Akın Akınözü Ebru Şahin
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