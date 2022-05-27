MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hercai'nin Elif'i Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu yaptıklarıyla şoke etti! Uygunsuz fotoğrafları paylaşıp...

Hercai'nin Elif'i Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu yaptıklarıyla şoke etti! Uygunsuz fotoğrafları paylaşıp...

27.05.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde rol alan Eda Elif Başlamışlı’nın komşusuyla yaşadıkları şoke etti. Başlamışlı'nın komşusu Suat Ş., aşkına karşılık vermeyen oyuncuya ilan-ı aşk etti. Sapık komşu istediği yanıtı almayınca oyuncuyu tehdit etti, hakaretler savurdu hatta Diyarbakır’daki seti bile bastı.

Hercai'nin Elif'i Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu yaptıklarıyla şoke etti! Uygunsuz fotoğrafları paylaşıp...

Hercai dizisinde Elif karakterine hayat veren Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu Suat Ş. genç oyuncuya yapmadığını bırakmadı. Oyuncu Eda Elif Başlamışlı, Göktürk semtindeki evinde Suat Ş. isimli bir kişiyle komşuydu. 35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Komşu ünlü oyuncudan istediği yanıtı alamayınca çıldırdı ve Eda Elif Başlamışlı'ya hayatı zindan etti.

Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti. Aşkına karşılık bulamayan Suat Ş., oyuncu adına sosyal medyadan hesaplar açıp genç uygunsuz fotoğraflarını yayınlamaya başladı.

Ekran Alıntısı

SETİ BASIP OLAY ÇIKARDI

Eda Elif Başlamışlı'nın kapısına dayanan sapık "Seni öldürürüm, benim olacaksın" diye bağırarak tehditler, hakaretler savurdu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Diyarbakır'a dizi çekmeye giden oyuncuyu takip eden Suat Ş., seti basıp olay çıkardı.

hnq

Başlamışlı, Suat Ş.'nin kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'nden üç aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılık, Başlamışlı'nın ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik yaptırdı! Son hali gündemdeEstetik yaptırdı! Son hali gündemde
Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."
Ünlü oyuncudan veda paylaşımı! "Her teşekkür az kalır"Ünlü oyuncudan veda paylaşımı! "Her teşekkür az kalır"
Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."

Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

İlginizi Çekebilir

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.