Hercai'nin Elif'i Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu yaptıklarıyla şoke etti! Uygunsuz fotoğrafları paylaşıp...

Hercai dizisinde Elif karakterine hayat veren Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu Suat Ş. genç oyuncuya yapmadığını bırakmadı. Oyuncu Eda Elif Başlamışlı, Göktürk semtindeki evinde Suat Ş. isimli bir kişiyle komşuydu. 35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Komşu ünlü oyuncudan istediği yanıtı alamayınca çıldırdı ve Eda Elif Başlamışlı'ya hayatı zindan etti.

Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti. Aşkına karşılık bulamayan Suat Ş., oyuncu adına sosyal medyadan hesaplar açıp genç uygunsuz fotoğraflarını yayınlamaya başladı.

SETİ BASIP OLAY ÇIKARDI

Eda Elif Başlamışlı'nın kapısına dayanan sapık "Seni öldürürüm, benim olacaksın" diye bağırarak tehditler, hakaretler savurdu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Diyarbakır'a dizi çekmeye giden oyuncuyu takip eden Suat Ş., seti basıp olay çıkardı.

Başlamışlı, Suat Ş.'nin kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'nden üç aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılık, Başlamışlı'nın ihbarı üzerine soruşturma başlattı.



