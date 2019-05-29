Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin'den 'teşekkür' mesajı!

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı'Hercai' dizisi cuma akşamı ekrana gelecek olan 12. bölümüyle ekrana ara verecek. Sezon finali yapacak olan 'Hercai'nin yeni bölümleri yaz boyunca yayınlanmayacak. Dizi önümüzdeki sezon yeniden ekrana gelmeye devam edecek.

Ebru Şahin biten 12. bölüm çekimlerinin ardından kendisine destek veren sevenlerine Twitter'dan yayınladığı bir mesajla teşekkür etti. Güzel oyuncu sayfasına şöyle yazdı: "Yaptığımız yapamadığımız, güldüğümüz ama genelde benim ağladığım. 12 bölümü ardımızda bıraktık. Can ekibimize ve izleyenlerimize sonsuz teşekkür... Cuma günü görüşmek üzere "



