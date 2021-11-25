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Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkûm dizisiyle ekranlara dönüyor!

25.11.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Hercai dizisinde hayat verdiği 'Handan Şadoğlu' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan, FOX TV'nin iddialı yapımı Mahkûm dizisiyle televizyona dönüyor.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkûm dizisiyle ekranlara dönüyor!

2019-2021 yılları arasında seyirciyi ekrana kilitleyen Hercai dizisinde canlandırdığı 'Handan Şadoğlu' karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan, idealist bir Cumhuriyet savcısının hayatını anlatan Mahkûm dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın yer aldığı Mahkûm dizisi, fragmanıyla izleyicide büyük heyecan yarattı. Mahkûm, yalnızca sıra dışı hikayesiyle değil, güçlü oyuncu kadrosuyla da şimdiden FOX'un iddialı yapımları arasında yerini aldı. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin kadrosuna; Çılgın Bediş, Poyraz Karayel, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi efsane projelerle adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan da katıldı.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkum dizisiyle ekranlara dönüyor!

1972 yılında İstanbul'da doğan Gülçin Hatıhan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Ardından E.S.E.K tiyatrosunda görev yapan Hatıhan, 1999 yılında ABD'ye taşındı ve 10 yıl New York'ta yaşadı.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkum dizisiyle ekranlara dönüyor!

Başarılı oyuncu, Broadway'deki ilk Türk müzikalinin yönetmenliğini üstlendi. Bir dönem Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nde Tiyatro Yürütme Kurulu Başkanlığı yapan Hatıhan, Konservatuvara Hazırlık Sınıfı'nda eğitmenlik yapmıştı.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkum dizisiyle ekranlara dönüyor!

Sosyal medyada epey aktif olan Gülçin Hatıhan, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkum dizisiyle ekranlara dönüyor!

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkûm dizisiyle ekranlara dönüyor!

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkûm dizisiyle ekranlara dönüyor!

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan, Mahkûm dizisiyle ekranlara dönüyor!


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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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