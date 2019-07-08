MAGAZİN

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yatak pozu takipçilerini ikiye böldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin şu sıralar yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Sık sık bikinili pozlar paylaşan Ebru Şahin'in yatak pozu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yatak pozu takipçilerini ikiye böldü

Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Ebru Şahin güzelliği, düzgün fiziği ve başarılı oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmişti. Hercai dizisi ile şöhretin zirvesinde olan Ebru Şahin instagramı aktif kullanan ünlülerden.

Reyyan karakteri ile Hercai dizisinde fırtınalar estiren ve yıldızı parlayan Ebru Şahin yoğun ve başarılı bir sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Sık sık seksi paylaşımlar yapan Ebru Şahin'in yatak pozu ise takipçilerini ikiye böldü.

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Hercai dizisinden sonra Instagram'da takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan Ebru Şahin'in her paylaşımı olay oluyor, pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Son olarak yatak pozunu takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin'e kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Bu seksi poz takipçileri ikiye böldü.

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"Çok güzelsin ne yaparsan yap yakışıyor" diyenlerin yanı sıra "şöhret seni bozdu; doğallığını kaybediyorsun" diyen takipçiler de çoğunluktaydı.


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Hercai'nin Reyyan'ı ebru şahin Ebru Şahin hercai

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