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  4. Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök Türkiye'yi terk etti! O ülkeden ev ve araba aldı

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök Türkiye'yi terk etti! O ülkeden ev ve araba aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 14:20
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'İnadına Aşk', 'Hercai', 'Darısı Başımıza', 'Hayatımın Aşkı' gibi projelerde boy gösteren genç oyuncu İlay Erkök, Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşti. Genç oyuncu ev ve araba alarak yeni bir hayat kurdu.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök Türkiye'yi terk etti! O ülkeden ev ve araba aldı

Hercai dizisindeki Yaren performansıyla beğeni toplayan İlay Erkök radikal bir karar verdi.

'İnadına Aşk' dizisinde canlandırdığı 'Damla' karakteriyle de hafızalara kazınan İlay Erkök Türkiye'den ayrıldı ve İtalya'ya yerleşti.

İlay Erkök, İtalya'nın Milano şehrinde yaşamaya başladı. İstanbul'daki evini kapatan oyuncu, Milano'nun Pagano bölgesinde yeni bir yaşam kurdu. İtalya'da yeni bir proje için anlaşma da yapan oyuncu ekranlara dönecek.

İlay Erkök yeni hayatı için araba ve ev alarak kendisine yeni bir yaşam alanı sağladı.

“Hercai” dizisinde “Yaren” karakterine hayat veren İlay Erkök, İspanya’da “En İyi Genç Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu.

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Oyuncu, “Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve gururluyum. İspanyol sinemasını ve sanatçılarını yakından takip ediyorum. Umarım en kısa zamanda pandemi sona erer ve ben de İspanya’daki hayranlarımla buluşurum" demişti.

İLAY ERKÖK KİMDİR?

İstanbul doğumlu İlay Erkök, 1 Ekim 1993 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan oyuncunun ilk televizyon deneyimi 2013 yılında Güneşi Beklerken isimli diziyle olmuştur. Aynı zamanda İngiltere'de Royal Conservatoire of Scotland'da oyunculuk eğitimi alan Erkök, Türkiye'ye döndüğünde Tolga Çevik'in asistanlığını yapmıştır.

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hercai
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