Herkes alıyor ama ne işe yaradığını bilen yok! Meğer sadece oyuncak değilmiş

Squishy (Sukuşi), son günlerde çocuklar ya da yetişkinler arasında yaygın bir stress atma oyuncağı arasındaki yerini aldı. İnsanlar onları sıkmaktan zevk alırken, tam olarak ne işe yaradıklarını bilmeyebilirler. Peki bu meşhur sukişiler ne işe yarıyor?

İşte cevabı...

Bunlardan habersiz olabilirsiniz, ancak sukişiler size birçok şaşırtıcı fayda sağlayabilir.

1. Stresi azaltmak

Squishy'nin tıbbi bir üstünlüğü var çünkü birçok yetişkin için stres atma işlevi görüyor. Squishy stresi kesmek için tasarlanmıştır, çünkü onları sıkmak stresinizi eritebilir. Squishy ile oynamak sıkı tutuş sağlar ve refleksleri de hızlandırır. Squishy oynamak, tıpkı yoga ve meditasyon yapmak gibi, beynimizdeki ve vücudumuzdaki stres akışını kapattığından da çok sakinleşebilir. Dahası, squishy, çok yumuşak tasarım ve parlak renk nedeniyle duyusal işlem bozukluğu veya otizm spektrumu olan insanlar için çok ünlü bir oyuncaktır.

2. Dekorasyon

Kadınlar evi dekore etmeyi sever. Aslında, birçok yetişkin evde bir dekorasyon yapmak için yaratıcı şeyler arar. Bu oyuncakları evin herhangi bir yerinde bir dekorasyon olarak kullanabilirsiniz; verandasında, masanda, yatak odanda ve başka bir yerde.