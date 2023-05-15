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Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu iki sebzeyi asla yan yana koymayın

15.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketten, pazardan alınan meyve ve sebzelerin tazeliğini günlerce koruyabilmek adına doğru saklama yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yıllardır zihnimize kazınan yanlış saklama yöntemleri sebzelerin kolayca bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanlar herkesin aynı hatayı yaptığını paylaşarak asla yan yana konulmaması gereken iki sebzeyi açıkladı.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu iki sebzeyi asla yan yana koymayın

Sebze ve meyveleri saklamak için ilk önce buzdolabında ve kilerde saklanması gerekenleri ayırıyoruz. Ancak sebzelerin uzun süre bozulmaması için sadece bulunduğu yer değil yanında bulunan sebze ve meyveler de önem taşıyor. Her evde bulunan soğan ve patatesler genellikle yan yana saklanıyor. Uzmanlar sıklıkla tüketilen bu sebzelerin beraber saklanmaması gerektiğini belirtiyor.

SOĞAN VE PATATES NEDEN YAN YANA SAKLANMAMALI?

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Soğan etilen açısından zengindir ve bu bileşik diğer gıdaların olgunlaşması üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir. Patates söz konusu olduğunda, soğanların yanında saklanırsa çimlenmeyi hızlandırır - yumru köklerin çok daha çabuk bozulmasını sağlar. Ancak patatesle aynı yerde saklanması soğan için de zararlıdır çünkü nem içeriği nedeniyle fazla ıslanıp çürümeye başlayabilir.

SOĞAN VE PATATES NASIL SAKLANIR?

Uygun koşullar sağlanırsa özellikle patatesler uzun süre saklanabilir. Serin, karanlık ve iyi havalandırılan yerleri sever. Hem dona hem de sıcağa duyarlı olduğu için, ikincisinden hemen çimlenmeye başlar. Bu nedenle mutfak aletlerine veya pencerelere yaklaştırmayın, çünkü bunlar da aşırı ısınabilir, ideal yer maksimum 10 santigrat derece sıcaklıkta iyi havalandırılan bir köşedir.

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Saklamadan önce yıkamamak daha iyidir,çünkü doğal koruyucu tabaka da böyle zamanlarda onu terk edip bozulma sürecini hızlandırır. Her bir taneyi ayırmaya ve hasarlı parçaları çıkarmaya değer. Buzdolabı yeterince soğuk görünse de, muhtemelen onun için çok soğuk olacaktır. Daha büyük miktarları alabilecek tek yer dondurucu ise, pişmiş olarak koyduğunuzdan emin olun.

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Soğanları patateslerden mümkün olduğunca uzak tutun! Buzdolabı çok fazla nem çekeceği için burası iyi bir saklama alanı değildir. Ayrıca aylarca tüketilebileceği serin bir bölge en iyi tercihtir. Bu arada yeşil bir sap çıkarsa endişelenmenize gerek yok , dokusu hoş çıtırlığını korumuş olsa bile güvenle yiyebilirsiniz.

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