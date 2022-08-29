Herkes bayılacak! Nefis piyaz tarifi, piyaz nasıl yapılır?

Kuru fasulye kullanılarak yapılan piyaz hafif tadıyla masalarda eşsiz lezzetler sunuyor. İçerisine giren malzemeler yapan kişinin zevkine göre değişim gösteriyor. Ancak haşlanmış yumurta, domates, soğan, piyaza en çok yakışan malzemeler arasında bulunuyor. Bol soğanlı piyaz tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmez köfte yancısı olacak.

PİYAZ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kuru fasulye(200 g)

2 adet mor soğan(orta boy)

1 kase ayıklanmış maydanoz

¼ adet limon

3 yemek kaşığı sirke

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet haşlanmış yumurta(arzuya göre)

Yapılışı

Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya koyun. Eğer haşlanmış kuru fasulye

kullanacaksınız ilk iki aşamayı uygulamayın.

Ertesi gün fasulyenin suyunu süzün, yıkayın ve tencereye alarak üzerini iki parmak geçene kadar su koyun ve haşlamaya bırakın. Çok yumuşak olup dağılmaması için kontrollü olarak 35-40 dakika pişirin.

Haşlanan fasulyeleri süzün, soğuduktan sonra derin bir kaba alın. Üzerin ayıklamış olduğunuz maydanoz yapraklarını ekleyin.

Mor soğanları ince ince piyazlık, yani yarım ay şeklinde, doğrayın ve kaseye alın. Üzerine tuz, limonun suyu ve sirkeyi ilave edin.

Son olarak kalan baharatlarını ve zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırın.

Arzuya göre haşlanmış yumurta ile soğuk veya ılık servis edin.

AFİYET OLSUN!



