Herkes bu trenle yolculuk yapmak isteyecek: Uyuyan tren!

Sunrise Seto ve Sunrise Izumo düzenli olarak faaliyette olan tek uyuyan trenler olarak günümüze kadar geldi. Tokyo'da yolculuğuna başlayan bu iki tren, toplamda 7 vagona sahiptir.

Her tren kendi kendine yolculuğuna devam eder ve sonunda farklı noktalara ulaşır. Sunrise Seto, Şikoku adasında bulunan Takamatsu şehrine ve Sunrise Izumo, Shimane Eyaletindeki Izumo şehrine gider.

Geri dönüş yolculuklarında, bu iki tren Takamatsu ve Izumo'daki başlangıç noktalarından ayrı olarak çalışmaya başlarlar ve Okayama'ya vardıklarında ve Tokyo'daki son durağında bir kez daha bir araya gelirler.

Trenler Tokyo'dan gece 22:00'da yolculuğuna başlayıp Takamatsu için sabah 7:27'de ve Izumoshi için sabah 9:58'de yolculuğunu sonlandırıyor. Trende sunulan hizmet yolcuların sanki bir otelde konakladığını hissettiriyor.



Izumo'da düzenli olarak kalma imkanı yoktur. Bunun yerine, arabalarda özel kabinler ve halı kaplı zeminde uzanmaya davet eden “nobi nobi” adı verilen açık bir alan bulunur.

Bölme tipine bağlı olarak, yolcular kabinlere binmek için yaklaşık 800 TL ek ücret ödemeleri gerekiyor ancak genellikle “nobi nobi” yi ekstra ödeme yapmadan kullanabiliyorlar.