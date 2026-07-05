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Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu'nun şifasını öneriyor

Uzman Diyetisyen Şevval Ayaşan Kılınç, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sıvı ihtiyacının yükseldiğini belirterek, şalgamın serinletici ve ferahlatıcı bir içecek alternatifi olarak tercih edilebileceğini söyledi.

Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu'nun şifasını öneriyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Anadolu'nun geleneksel fermente içeceklerinden biri olan şalgam, mor havuç, su ve tuzun kontrollü fermantasyonu ile elde ediliyor. İçeriğindeki organik asitler ve fermantasyon sürecinde oluşan bileşenler, şalgama kendine özgü ekşi ve ferahlatıcı tadını kazandırırken, düşük kalorili yapısı ve elektrolit desteği sağlaması nedeniyle özellikle yaz aylarında serinletici içecek alternatifleri arasında yer alıyor.

Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu nun şifasını öneriyor 1

Konuyla ilgili Uzman Diyetisyen Şevval Ayaşan Kılınç açıklamalarda bulundu. Kılınç, şalgam içeriğindeki organik asitler ve fermantasyon sürecinde oluşan bileşenlerin içeceğe kendine özgü ekşi ve ferahlatıcı tadını kazandırdığını ifade etti.

Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu nun şifasını öneriyor 2

"DÜŞÜK KALORİLİ ALTERNATİF"

Beslenme açısından değerlendirildiğinde şalgamın düşük kalorili olması, elektrolit desteği sağlaması ve ilave şeker içermemesi nedeniyle dikkat çektiğini kaydeden Kılınç, "Özellikle şekerli, gazlı ve yüksek kalorili içeceklere kıyasla daha iyi bir alternatif olabilir. Mor havuçtan gelen doğal fenolik birleşikler ve antioksidanlar açısından da değerli bir içecektir" dedi.

Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu nun şifasını öneriyor 3

"TUZ ORANINA DİKKAT EDİLMELİ"

Fermantasyon sürecinin bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilecek yararlı metabolitlerin oluşumuna katkı sunduğunu aktaran Kılınç, şalgam tüketiminde porsiyon kontrolünün önemli olduğunu vurguladı.

Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu nun şifasını öneriyor 4

Kılınç, "Şalgam içerdiği tuz miktarı nedeniyle kontrollü tüketilmelidir. Dengeli su tüketimi eşliğinde yaz aylarında alternatif bir içecek olarak tercih edilebilir. Katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen fermente ürünlerin beslenmede yer almasını önemsiyorum" diye konuştu.

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şalgam Anadolu sağlıklı şifa yaz ayları
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