Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu'nun şifasını öneriyor

Anadolu'nun geleneksel fermente içeceklerinden biri olan şalgam, mor havuç, su ve tuzun kontrollü fermantasyonu ile elde ediliyor. İçeriğindeki organik asitler ve fermantasyon sürecinde oluşan bileşenler, şalgama kendine özgü ekşi ve ferahlatıcı tadını kazandırırken, düşük kalorili yapısı ve elektrolit desteği sağlaması nedeniyle özellikle yaz aylarında serinletici içecek alternatifleri arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili Uzman Diyetisyen Şevval Ayaşan Kılınç açıklamalarda bulundu. Kılınç, şalgam içeriğindeki organik asitler ve fermantasyon sürecinde oluşan bileşenlerin içeceğe kendine özgü ekşi ve ferahlatıcı tadını kazandırdığını ifade etti.

"DÜŞÜK KALORİLİ ALTERNATİF"

Beslenme açısından değerlendirildiğinde şalgamın düşük kalorili olması, elektrolit desteği sağlaması ve ilave şeker içermemesi nedeniyle dikkat çektiğini kaydeden Kılınç, "Özellikle şekerli, gazlı ve yüksek kalorili içeceklere kıyasla daha iyi bir alternatif olabilir. Mor havuçtan gelen doğal fenolik birleşikler ve antioksidanlar açısından da değerli bir içecektir" dedi.

"TUZ ORANINA DİKKAT EDİLMELİ"

Fermantasyon sürecinin bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilecek yararlı metabolitlerin oluşumuna katkı sunduğunu aktaran Kılınç, şalgam tüketiminde porsiyon kontrolünün önemli olduğunu vurguladı.

Kılınç, "Şalgam içerdiği tuz miktarı nedeniyle kontrollü tüketilmelidir. Dengeli su tüketimi eşliğinde yaz aylarında alternatif bir içecek olarak tercih edilebilir. Katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen fermente ürünlerin beslenmede yer almasını önemsiyorum" diye konuştu.