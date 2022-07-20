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  4. Herkes Ferah Zeydan'la düet yapan teyzeyi konuşuyor! Sesiyle büyüledi

Herkes Ferah Zeydan'la düet yapan teyzeyi konuşuyor! Sesiyle büyüledi

20.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ferah Zeydan ile bir uygulama üzerinden düet yapan teyze, sosyal medyaya damga vurdu. Sesinin güzelliğiyle hayran bırakan ve ismi belli olmayan kişi, paylaşım rekoru kırıyor.

Sosyal medyada bir uygulama sayesinde vatandaşların ve ünlü şarkıcıları bir araya getirerek düet yapmalarını sağlayan uygula şaşırtan performanslar çıkarmaya devam ediyor.

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Son olarak, bir teyse, uygulama üzerinden Ferah Zeydan'la yaptığı düet sosyal medyaya damga vurdu.
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Genç şarkıcı Farah Zeydan'ın sosyal medyadan "Güzel teyzemin hakkında ne düşünüyorsunuz ? Ne mutlu bana 7 den 70 e herkesle şarkı söylüyoruz birlikte.. Daha güzel günler yakındır." notuyla duyurduğu teyze, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

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