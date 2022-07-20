Herkes Ferah Zeydan'la düet yapan teyzeyi konuşuyor! Sesiyle büyüledi

Sosyal medyada bir uygulama sayesinde vatandaşların ve ünlü şarkıcıları bir araya getirerek düet yapmalarını sağlayan uygula şaşırtan performanslar çıkarmaya devam ediyor.

Son olarak, bir teyse, uygulama üzerinden Ferah Zeydan'la yaptığı düet sosyal medyaya damga vurdu.



Genç şarkıcı Farah Zeydan'ın sosyal medyadan "Güzel teyzemin hakkında ne düşünüyorsunuz ? Ne mutlu bana 7 den 70 e herkesle şarkı söylüyoruz birlikte.. Daha güzel günler yakındır." notuyla duyurduğu teyze, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.



