'Herkes fiyatlardan bahsediyor' diyerek tartışmalara son noktayı koydu! Eski Survivor yarışmacısı Tuğba Melis Türk tatil için 'fiyatlar makuldü' diyerek orayı önerdi

MYNET-Muhteşem Yüzyıl Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları, Tutsak, Köy Düğünü gibi birçok başarılı projede yer alan Tuğba Melis Türk, 2020 yılında yarıştığı Survivor ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"HERKES FİYATLARDAN BAHSEDİYOR"

Best Model of Turkey 2011 yarışmasında da birinci olan Tuğba Melis Türk şimdi de tatil önerisi ile gündem oldu.

'Herkes fiyatlardan bahsediyor' diyerek tartışmalara son noktayı koyan ünlü isim tatil için önce Mısır'a sonrasında Fethiye ve Datça'ya gittiğini dile getirdi.

TATİL ÖNERİSİ VERDİ

Tescilli güzel aynı zamanda 'Datça'da fiyatlar makuldü' diyerek tatil için tavsiye de vermiş oldu. Melis Türk sözlerine 'Esnaf için de zor durum. Genel olarak bakıldığında herkes mağdur' diyerek devam etti.