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Herkes ıspanakla karıştırıyor! Taze tüketilince vücudu yeniliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Ispanak ailesinden olan pazının mevsimine geldik. A, C, K vitamini ve folik asit açısından zengin olan sebze, kuvvetli içeriği sayesinde doktorlar tarafından da tavsiye ediliyor. Tadıyla iştah kabartan bu taze ot, birçok derde derman oluyor.

Herkes ıspanakla karıştırıyor! Taze tüketilince vücudu yeniliyor

çerdiği vitamin ve mineraller sayesinde önemli bir besin olan pazı, vücuda olan etkilerinin yanı sıra lezzetiyle de öne çıkıyor. Ispanağın kardeşi olan bu sağlıklı sebzeyi tüketmenin şimdi tam zamanı. Peki düzenli olarak yiyince vücudunuzda nasıl değişiklikler meydana gelir?

Sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Hazımsızlığı ortadan kaldırır.

Pazı suyu ise damar sertliği noktasında tedavi edici olur.

Kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcıdır. Diyabet riskiniz varsa ya da şeker hastasıysanız diyetinize pazıyı dahil edebilirsiniz.

İyi bir kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır. Bu sayede kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Kemiklerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar. Gelişim çağındaki çocuklar için tavsiye edilir. Bu etkisinin yanı sıra diş sağlığı için de son derece etkilidir.

Kansere karşı koruyucu bir besindir. Antioksidan zengini olan pazı, özellikle kolon kanserine karşı şifacıdır.

İdrar söktürücüdür. İdrar yolu iltihabını sonucu meydana gelen yanma hissini azaltır.

Kan hücrelerinin üretimini destekler.

Beta karoten içeren pazı, göz sağlığınında da etkili olur.

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