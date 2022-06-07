YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

07.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısır en sevilen gün yemeklerinden. Malzemeleri değiştirilerek farklı tatlar elde edilmesini sağlayan kısırın içerisine konulan gıdalar tartışma konusu olabiliyor. Kısırın içerisinde bulunan ve kısıra en önemli tadı veren salçanın kavrularak mı kavrulmadan mı konması gerektiği soru işaretlerine neden oluyor. İşte bunun cevabı…

Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Kısır yapılan yörenin damak tadına göre farklılaşıyor. Ancak içerisine giren salça, yeşillik gibi temel malzemeler değişmiyor. Kişinin zevkine göre tadının ekşi veya acı olması sağlanıyor. Kısırın içerisine giren salçanın kavurulup kavrulmaması da yiyecek olan kişinin zevkine bağlı olarak değişiyor. Kavrularak konulan salça kısırın daha koyu renkte ve ekşi olmasını sağlıyor.

SALÇA KAVRULMADAN KONULDUĞUNDA NE FARK OLUŞUYOR?

Kısıra eklenen salça genellikle kavrulmadan konuluyor. Çoğu tarifte kısırın salçası kavrulmuyor. Bazı tariflerde ise salça soğanla veya sadece yağla kavrularak konuluyor. Kavrulan salça kısırın koyu renkte olmasını sağlayarak daha aromatik bir tat veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıymanın bozulup bozulmadığını kolayca anlamanızı sağlayacak püf noktalarıKıymanın bozulup bozulmadığını kolayca anlamanızı sağlayacak püf noktaları
Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıylaDereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Sıklıkla yapıyorsunuz ama sağlığınızı mahvediyor

Sıklıkla yapıyorsunuz ama sağlığınızı mahvediyor

Tatlıların lezzetine lezzet katıyor! Karamel tadında süt reçeli tarifi

Tatlıların lezzetine lezzet katıyor! Karamel tadında süt reçeli tarifi

Bunları yapmanız mısırların çok daha lezzetli olmasını sağlayacak! Mısır haşlamanın püf noktaları

Bunları yapmanız mısırların çok daha lezzetli olmasını sağlayacak! Mısır haşlamanın püf noktaları

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Herkes aynı hatayı yapıyor! Lezzetine lezzet katmak için işin sırrı...

Herkes aynı hatayı yapıyor! Lezzetine lezzet katmak için işin sırrı...

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.