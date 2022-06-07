Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Kısır yapılan yörenin damak tadına göre farklılaşıyor. Ancak içerisine giren salça, yeşillik gibi temel malzemeler değişmiyor. Kişinin zevkine göre tadının ekşi veya acı olması sağlanıyor. Kısırın içerisine giren salçanın kavurulup kavrulmaması da yiyecek olan kişinin zevkine bağlı olarak değişiyor. Kavrularak konulan salça kısırın daha koyu renkte ve ekşi olmasını sağlıyor.

SALÇA KAVRULMADAN KONULDUĞUNDA NE FARK OLUŞUYOR?

Kısıra eklenen salça genellikle kavrulmadan konuluyor. Çoğu tarifte kısırın salçası kavrulmuyor. Bazı tariflerde ise salça soğanla veya sadece yağla kavrularak konuluyor. Kavrulan salça kısırın koyu renkte olmasını sağlayarak daha aromatik bir tat veriyor.



