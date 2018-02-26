Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Salondan mutfağa, yatak odasından banyoya kadar her yerde göz alıcı detayları bulabileceğiniz evde Selim bey, geniş ve ferah bir mekan tercih etmiş. İşte Evim Şahane'nin Selim Bey'inin evi...

Ünlülerin yaşadığı evler

1 / 34 EVİM ŞAHANE PROGRAMININ SELİM BEY'NİN EVİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? Bugüne kadar yüzlerce evde harikalar yaratan Evim Şahane programının sunucusu Mimar Selim Yuhay'ın kendi için dizayn ettiği ev de göz alıyor. Salondan mutfağa, yatak odasından banyoya kadar her yerde göz alıcı detayları bulabileceğiniz evde Selim bey, geniş ve ferah bir mekan tercih etmiş. İşte Evim Şahane'nin Selim Bey'inin evi..

2 / 34 Salon ve duvarlarda yalnızca düğün fotoğraflarının değil, tatil fotoğraflarının da olması gerektiğini söyleyen mimar Selim Yuhay, tüm bunları kendi evinde de uyguladığını belirtiyor. Renk geçişleri onun için oldukça önemli.

3 / 34 Renklere sık sık başvuran ve aksesuarlara sıkça yer veren Mimar Selim Yuhay, mümkün olduğunca az mobilya kullanarak daha ferah ve daha huzurlu bir ev dekore etmeye özen göstermiş.

4 / 34 Klasik ve modern bir tarzı bir araya getiren Evim Şahane Mimar Selim Yuhay'ın kendi evi, farklı esintilerin yansıması olarak dekore edilmiş.

5 / 34 İşlemeler, modern detaylar, tavan dekorasyonu ve doğal taşların da yer verilen evde, mümkün olduğunca az mobilya kullanılarak ferah bir ortam yaratmaya özen göstermiş.

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8 / 34 Bengü Beykoz'daki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı.

9 / 34 Güzel şarkıcı havuzlu, bahçeli villasının dekorasyonu için İç Mimar Engin Özmen ile çalışmış.

10 / 34 Bengü “Villayı görür görmez ‘İşte hayalimdeki ev’ dedim. En çok vakit geçirdiğim yer sıcak, ferah, romantizm kokulu yatak odam.

11 / 34 Duvarları değerli tablolarla doldurdum. Sanatı seviyorum. Selim de dekorasyon konusundaki tarzımı beğeniyor” dedi.

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14 / 34 Evi bir havaalanı Ünlü aktör John Travolta'nın Florida'da bulunan malikanesinde uçaklarını park edebileceği özel alan bulunuyor.

15 / 34 1954 doğumlu ünlü aktör ve yapımcı John Travolta aynı zamanda da sertifikalı bir özel pilot.

16 / 34 John Travolta ilk uçuşunu 1970’de gerçekleştirdi.

17 / 34 Qantas havayollarının “gezici temsilcisi” de olan John Travolta, Boeing 707 tipi özel uçağıyla 10 ülkede toplam 13 kenti ziyaret etti.

18 / 34 Travolta ve eşi Kelly Preston, kısa sürede dünyaya 'erişebilmek' istedikleri için konaklarının etrafını jetlerin ve uçakların boyutlarına göre tasarladı.

19 / 34 John Travolta’nın evi Florida, Ocala’da bulunan özel bir havaalanı olan Greystone Havaalanı içinde yer alıyor.

20 / 34 Tek motorlu uçakların yanı sıra özel iş jeti ve Boeing 707’si dahil toplam 5 uçağa sahip olan Travolta'nın uçaklarını evinin önüne park edebilmesi için özel bölümler bulunuyor.

21 / 34 Ünlü aktörün göz bebeği ise Boeing 707-138B tipi uçağı.

22 / 34 Eski bir Qantas Havayolları uçağı olan 707, 2002 yılından beri John Travolta’nın.

23 / 34 Uçağın yeni sahibi Travolta olduktan sonra kabin tıpkı özel jetler gibi restore edilmiş.

24 / 34 Travolta "Şimdi, oyunculuğa ek olarak yeni meslek edindim, çünkü çalışmadığınızda da yapmanız gereken şeyler olmalı" diye konuştu.

25 / 34 Travolta'nın eşi Kelly Preston, "John'un her zaman ön bahçesinde uçaklara sahip olmak rüyasıydı. Akşam yemeğine gitmek istediğinde yapmanız gereken tek şey kapıyı açıp dışarı adım atmaktı." diye konuşmuştu.

26 / 34 Lüks malikanede 16 araçlı bir otoparkta yer alıyor.

27 / 34 Pulp Fiction ve Gres gibi filmleriyle tanınan Travolta, servetinin büyük bir kısmını evi için harcamış.

28 / 34 2010 yılında kendi kullandığı özel uçağıyla haiti depremzedelerine dört ton gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşımıştır.

29 / 34 2007 yılında büyük uçakların pisti kullanmasına izin verilmemesi üzerine dava açan Travolta evini yaptırırken havaalanını kullanabileceğinin teminatını aldığını söylemişti.

30 / 34 Ancak, pist sahipleri, büyük uçağını sık kullanan Travolta'ya "Pist kötüleşiyor ve artık güvenli değil." eleştirisinde bulunmuştu.

31 / 34 John Travolta'nın evi uydu üzerinden böyle görünüyor.

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