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Herkes merakla bekliyordu! Erden Timur'dan Gomis krizine dair ilk açıklama

28.04.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş derbisi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Sarı-Kırmızılılar'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Timur son haftaların en çok konuşulan olaylarından olay Gomis krizine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Herkes merakla bekliyordu! Erden Timur'dan Gomis krizine dair ilk açıklama
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da zorlu karşılaşmanın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Timur, geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un kendisine gelip ligin bundan sonraki müsabakalarda forma giymek istemediğini söyleyen golcü oyuncu Gomis ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"AİLE İÇİNDE TATLIYA BAĞLANDI"

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Kısa sürede çözülen sorunla ilgili detaylı bilgi paylaşan Timur, "Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı. Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir." ifadelerini kullandı.

"KAYBETMEK ÇOK KOLAYDIR"

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VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymeyen Gomis ile ilgili takım arkadaşlarının da araya girdiğini aktaran Erden Timur, "Gomis ve herkes adım attı. Sadece Gomis'in adım atmasıyla olabilecek şeyler değil. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Herkesin adım atması bence güzel. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı." diye konuştu.

"DUYGUSAL REAKSİYON GÖSTEREBİLİR"

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Timur, Gomis'in kişisel olarak da saygı duyduğu bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Gomis, kişisel olarak da her zaman sevip saygı duyduğum bir futbolcu. Tüm ekipte de sevip saymayan yoktur. İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burada değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı. Bizim açımızdan en güzel şey bu." şeklinde görüş belirtti.

"BU AİLE ORTAMI ŞAMPİYONLUK GETİRİR"

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Takım içindeki uyumun performansta etkili olduğunu kaydeden Timur, "Puan kaybedilen bir maçtan sonra oyuncuların takım arkadaşlarını sahiplenmesi çok değerli bir tutum. Birleştirici bir durum oldu. İnsani olarak hata yapılabilir. Bu normal. Ondan sonra önemli olan ailenin her konuda birbirine destek olması. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır." şeklinde konuştu.

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