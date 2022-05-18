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Herkes nasıl yaptığınızı soracak! Poğaçalarınızı yumuşacık yapmak için…

18.05.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaçanın tadı bizi çocukluğumuza götüren en eski tatlar arasında yer alıyor. Hem eşsiz kokusu hem de tadı ile poğaça herkes tarafından sevilen yiyeceklerden. Çok çeşitli poğaça tarifleri bulunuyor. Ancak bu poğaça çeşitleri değişse de poğaçanın yumuşak olmasını istemek değişmiyor. Poğaça tariflerinizde uygulayacağınız basit yöntemler ile istediğiniz yumuşacık poğaçalara sahip olabilirsiniz.

Herkes nasıl yaptığınızı soracak! Poğaçalarınızı yumuşacık yapmak için…

Sabah kahvaltıda veya çay saatlerinde sıklıkla yenilen poğaça herkesin vazgeçilmezlerinden. Yanına her türlü yiyeceğin ve içeceğin yakıştığı poğaçanın yapımında bazı noktalara dikkat ederek misafirlerinizden tam not almanız mümkün. İstenilen kıvam ait poğaçanın fazla yağlı olmaması, puf puf görünmesi ve yumuşak olması gerekiyor. Bunların hepsinin aynı anda olabilmesi zor gibi düşünülüyor olabilir. Ancak doğru teknikler ile istenilen poğaçayı yapmak çok kolay.

POĞAÇALARIN YUMUŞAK OLMASI İÇİN YAPILACAKLAR

MAYALI HAMURLARI TERCİH EDİN

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Yumuşacık bir poğaça hamuru yapmak isterseniz mutlaka mayalı poğaça hamurlarını tercih edin. Kabartma tozlu poğaça hamurları da puf puf kabarır ancak mayalı hamurlar bu konuda çok daha fazla başarılı. Maya hamurlara çok daha yumuşacık bir kıvam verir. Maya olarak da yaş maya veya kuru maya kullanabilirsiniz. Ekşi mayaların poğaça hamuruna verdiği kıvam ve doku oldukça farklı.

SIVI ÜRÜNLERİ ILIK ŞEKİLDE KULLANIN

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Tüm o yumuşacık kıvamın sırları hamurunda saklı. Hamurunu hazırlarken süt, su gibi sıvıları mutlaka ılık bir şekilde kullanın. İlk aşama mayayı aktif hale getirmek ile başlıyor. Bu sayede poğaçanız çok daha güzel kabarıyor. Süt veya ılık su veya her ikisini birlikte bir kaba ilave edin. Çok sıcak ya da soğuk olmamalarına, hafif ılık olmalarına özen gösterin. Ardından şeker ve mayayı da ekleyerek güzelce karıştırın. Poğaça hamurlarına mutlaka şeker ilave edin. Mayanızın daha aktif olmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde birkaç dakika bekletin, tarifinizde varsa sıvı yağ, soda, sirke gibi malzemeleri ekleyin. Özellikle soda ilavesi poğaçalarınızın daha kabarık olmasına yardımcı olacaktır.

TUZ SONRADAN İLAVE EDİN

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Sıvıları eklediğiniz aşamada tuz ilave etmeyin. Tuz ilavesi mayanın aktif olmasını engelleyebilir. Bu nedenle tüm sıvı malzemeleri ve unu ilave ettikten sonra tuzunu da koyup güzelce yoğurun. Gelelim ikinci yumuşaklık için dikkat edilmesi gereken noktaya. Unu çok fazla ilave etmeyin. Tarifinizde yazan miktarların dışına çıkmamaya özen gösterin ve un eklemesi yaparken mutlaka azar azar ilave edin. İhtiyaç halinde un ilave ederek hamurunuzun kıvamını ayarlayın.

MAYALANMA AŞAMASINA ÖZEN GÖSTERİN

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Hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatıp kışları ılık bir fırında yazları da oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakın. Hamurunuz iki katına çıkana kadar mayalandırmayı ihmal etmeyin. Özellikle kış aylarında oda sıcaklığı farklı olduğu için ılık fırında mayalandırarak süreci hızlandırabilirsiniz. Hamur mayalanınca havasını alıp şekil verin. Tepsiye dizip üzerini kapatın ve yeniden 10-15 dakika kadar tepsi mayalandırmasına bırakın. Ardından üzerine yağ, yumurta sarısı gibi malzemeler sürerek, susam çörek otu gibi malzemeler ilave ederek fırına verin

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poğaça tarifi
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