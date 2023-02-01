Herkes nasıl yazılır? Herkes kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları Türkçede büyük önem taşır. Dilbilgisi kuralları dendiğinde ilk akla gelen yazım yanlışları, herkesin bilmesi gereken önemli kurallardan oluşur. Özellikle resmi ve özel yazışmalarda yazım kurallarına büyük önem verilir. Yazımı en çok karıştırılan herkes kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılır. Bu kelime TDK’ya göre herkes mi herkez mi şeklinde yazılır? Birlikte inceleyelim.

Herkes nasıl yazılır?

Dilbilgisinde en çok yapılan hatalardan biri de yazım yanlışlarıdır. Gündelik yaşamda iletişimde kullandığımız kelimelerin doğru ifadelerini kullanmaya özen göstermeliyiz. Ancak, bazen kelimenin konuşma dili ile yazı dilinde farklılıklar yaşanabilir. Yazım yanlışları arasında herkes kelimesi, en çok hata yapılan kelimelerden olarak bilinir.

Herkes sözcüğü gün içinde en sık kullanılan sözcüklerden biridir. Pek çok insanın kullandığı herkes doğru yazılışı hep merak edilmiştir. Herkes TDK sözlüğüne göre doğru yazılımı 'herkes' olarak belirtilmiştir. Herkes sözcüğünün anlamı ise "bir topluluğu oluşturmuş kişilerin tümü" şeklinde açıklanır. Bu kelimenin doğru yazımı özellikle resmi yazışmalar için oldukça önemlidir.

Herkes mi herkez mi?

Günlük yaşamda birçok kez karşımıza çıkan sözcüklerden biri olan herkes sözcüğü, hemen hemen toplumun tamamı tarafından kullanılır. Herkes sözcüğü “Bir topluluğun tümünü ifade eder.” Herkes sözcüğünün doğru yazılışı birçok kişi tarafından internette araştırılır. Özellikle öğrencilerin eğitim yaşamı boyunca ve sınavlarında da karşılarına çıkan bu sözcük çoğu kez yanlış yazılır.

Kafa karışıklığına sebep olan bu kelime 'herkez mi yoksa herkes mi' sorusuyla dikkat çeker. Bu sözcüğün doğru yazılışı herkez değil 'herkes' şeklinde olmalıdır. Herkes yazımı ve anlamı TDK sözlüğünden bakılabilir. Cümle içinde kullanım örnekleri incelendiğinde de kelimenin anlamı ve yazım şekli hakkında daha net bilgiler alınabilir.