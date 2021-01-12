Herkes onlara, o bakın kime hayran! Bridgerton yıldızı hayran olduğu diziyi açıkladı

Netflix’in son günlere damgasını vuran Bridgerton fırtınası henüz dinmiş değil. Bridgerton dizisinde rol alan her oyuncu ayrı ayrı popüler olurken, her söyledikleri ise haber oluyor. Bridgerton dizisinin yakışıklı başrolü Regé-Jean Page’in adı diziden sonra James Bond filmiyle anılmaya başlandı. Aktör, muhtemel tüm adaylardan daha fazla ön plana çıkmış durumda. İsmi yeni Bond adayları arasında yer alan Page'in muhtemel rakipleri arasında Tom Hardy, Idris Elba gibi isimler yer alıyor.

"Bridgerton"da Hastings Dükü Simon Basset karakterini canlandıran Page verdiği yeni röportajda, Anya Taylor-Joy'un başrolünde yer aldığı bir satranç dahisinin başından geçenleri anlatan The Queen's Gambit duyduğu hayranlıktan bahsetti.

Screen Rant'in haberine göre Page, dizinin izlediği son yapım olduğunu belirtti ve onu "rahat bir çift terliğe" benzetti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ismi yeni James Bond adayları arasında da geçen Page, popülaritesinin artmasının ardından insanların kendisini Bond adayları arasında görmesinden gurur duyduğunu belirtti.



