Herkes onları konuşuyor! Anneanne mezarını temizlerken "mezarlık fenomeni" oldular

Biri lise mezunu diğeri lise öğrencisi kardeşler, çok sevdikleri anneannelerini 4 ay önce rahatsızlanması sonucu kaybetti. Yanlarında yaşayan anneannelerinin ölümüne üzülen iki kardeş, her gün Karacabey mezarlığına giderek ninelerinin kabristanını temizledi.

Zamanla bazı mezarların bakımsız olduğunu gören kardeşler, bu kabristanların da gönüllü bakımı yapmaya başladı. Kuru otlardan, yapraklardan temizleyen çiçekler diken kardeşler, takdir topluyor.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammed Ali Hiçdönmez, anneannelerinin ölümünden sonra her gün mezarlığa uğradıklarını belirterek, "Sadece ninemizin mezarını temizliyorduk. Biraz zaman geçtikten sonra yanında mezarları gördük ve onları da temizlemeye başladık. Farkındalık yaşatmak amacıyla bu temizlik ve bakım çalışmalarımızı çekerek sosyal medya platformlarında paylaştık.

Çok takdir edildi ve çok beğenildi. Bu bizi daha da şevklendirdi ve biz daha fazla mezar bakımı yapmaya başladık. Elimizden geldiği kadar tüm mezarlığı temizleyeceğiz" dedi.

ONLARCA MEZARIN BAKIMINI YAPTILAR

Lise mezunu 18 yaşındaki ağabeyi Hasan Hüseyin Hiçdönmez ise anneannelerinin ölümüne çok üzüldüklerini anlattı.

Her gün mezarın başına gelip, dua edip mezarını temizlediklerini dile getiren ağabey, şunları söyledi: "Ninemizin yakınında mezarlar vardı, bakımsızdı biz onları da temizledik. Ondan sonra sosyal medyada bir farkındalık yaşatmak için insanların mezarlığa karşı bakış açısını değiştirmek için video oluşturmaya karar verdik.

Bir video ektik ve çok güzel tepkiler aldık bunun üzerine devam ettik. Onlarca mezar temizledik. Haftada 2-3 gün geliyor birkaç kabristanı, kuru otlardan, yapraklardan temizliyor. mermerini yıkıyor, bakım yapıyoruz. Bazen çiçekler de dikiyoruz."

Karacabey mezarlığındaki tüm kabristanlara bakım yapmayı hedeflediklerini belirten Hiçdönmez, "Sosyal medyada binlerce kişi takip etmeye başladı. Bazıları ölümü hatırlattığımızı belirtiyor. Paylaştığımız görüntülere çok güzel yorumlar geliyor.

Anneannemize, annemize dualar ediyorlar. Devam etmemizi çok istiyorlar. Bir bebek mezarı temizledik en çok o paylaşım ilgi gördü. Çok duygulu mesajlar aldık" diye konuştu.

(İHA)