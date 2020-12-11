Herkes onu aşkın dansı olarak biliyor ama tangonun genelevlerden salonlara uzanan hikayesi!

Tango günümüzde özellikle düğünlerde birbirlerine aşık çiftlerin misafirlerine romantizmlerini gösterme biçimleri haline dönüştü. Salon danslarının en başında gelen tango, zarif ve bir o kadar da kışkırtıcı bir dans. Ancak ortaya çıkış hikayesi sanılanın aksine tamamen hüzün kokuyor.

Tangonun serüveni 1800’lü yıllarda Arjantin’in Buenos Aires ve Urugay’ın Montevideo liman şehirlerinde başladı. Aslında bu hikayedeki Güney Amerika’ya giden gençlerin etkisini de azımsamamak gerekir. Tango adının dilbiliminde kesin bir kökeni yoktur. Hatta Afrika tamtamlarının çıkardığı “tan-go” seslerinden türetildiği söylenir. Latince dokunmak anlamına gelen “tangere” fiilinden de üretildiği düşünülüyor.

1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok kişi, büyük umutlarla Fransa’dan, İtalya’dan, Macaristan’dan, İspanya’dan ve Portekiz’den; Güney Amerika'ya göç etmiştir.Yabancılık geçtikleri bu topraklarda istediklerini bulamayan göçmenler ekonomik ve sosyal sıkıntılarla birlikte hayal kırıklığını da valizlerine koymuştur. Yaşadıkları yeni yere kendi kültürlerini de bir şekilde götüren göçmenler kendilerini bambaşka bir hayatın içinde bulur. İşte tango müziği, içerisinde hırçınlık, asilik, küstahlık gibi bazı duygular ile kalp kırıklıkları ve paramparça olan hayaller neticesinde melonkoliyi taşır.