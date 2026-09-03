Herkes onu Candy Crush bağımlısı sanıyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Damien Lujan, 2018 yılında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi aldıktan sonra ordudan ayrıldı. Eşi Yolanda, bu dönemden sonra Damien'ın kişiliğinde büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Daha önce sakin ve soğukkanlı biri olan Damien, zamanla öfkeli ve tahammülsüz birine dönüştü. Ailesine karşı sertleşen ve iş hayatında da zorlanmaya başlayan adam, giderek daha farklı davranışlar sergilemeye başladı.

DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Damien'ın para harcama alışkanlıkları da değişti. 2024 yılında dört çocuğuna kışlık kıyafet almak için alışverişe çıkan 36 yaşındaki adam, bir anda kendisi için yaklaşık 900 dolar harcadı.

Para konusunda oldukça dikkatli olan Damien'ın bu davranışı eşi Yolanda'nın dikkatini çekti. Ancak asıl şaşırtıcı değişiklik kısa süre sonra yaşandı.

CANDY CRUSH'A TAKINTILI HALE GELDİ

Daha önce oyunlara fazla ilgi göstermeyen Damien, Candy Crush'a adeta bağımlı hale geldi. Telefonundan ayrılamayan adam, yalnızca bir ay içerisinde oyun içi satın alımlara 1000 dolardan fazla para harcadı.

Ailesi için para harcarken son derece dikkatli olan Damien'ın bu davranışı, yaşanan değişimin sıradan bir alışkanlık olmadığını düşündürmeye başladı.

ELİNDEKİ TİTREME VE YÜRÜYÜŞÜ ALARM VERDİ

Damien'ın davranışlarına zamanla fiziksel belirtiler de eklendi. Eşi Yolanda, adamın elinde hafif bir titreme olduğunu fark etti.

Damien ayrıca yürürken sağ ayağını sürüklemeye başladı. Bunun üzerine Yolanda, eşini nöroloğa götürdü.

2025 yılında yapılan beyin taramaları ve genetik testler, ailenin hayatını değiştiren gerçeği ortaya çıkardı.

HUNTİNGTON TESTLERİ ÜÇ KEZ NEGATİF ÇIKTI

Damien'a Huntington Hastalığı Benzeri 2 (HDL2) teşhisi konuldu.

Nadir görülen bu kalıtsal beyin hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin zaman içerisinde ilerleyici şekilde yok olmasına neden oluyor. Belirtileri Huntington hastalığına büyük ölçüde benzediği için teşhis edilmesi oldukça zor olabiliyor.

Damien'ın Huntington hastalığı için yapılan testleri ise üç kez negatif çıktı. Doktorlar daha ileri incelemelerin ardından çok daha nadir görülen HDL2'yi tespit etti.

Dört çocuğu için en büyük korkusu

HDL2'nin kalıtsal olarak aktarılabilmesi, aile için yeni bir endişenin ortaya çıkmasına neden oldu. Damien ve Yolanda'nın dört çocuğunun her birinin hastalığı taşıma ihtimali yüzde 50.

Yolanda, çocuklarının test sonuçlarının pozitif çıkmasından korktuğunu belirterek, hastalık için kesin bir tedavi bulunmamasının endişelerini daha da artırdığını söyledi.

ARTIK TEK BAŞINA DIŞARI ÇIKAMIYOR

Hastalığın ilerlemesi Damien'ın günlük yaşamını da ciddi şekilde etkiledi. Artık yaşadığı sokağın sonuna bile tek başına yürüyemiyor. Çünkü eve dönüş yolunu bulamayabiliyor.

Araç kullanmayı ve çalışmayı bırakan Damien, ailenin mali işlerini de güvenli şekilde yönetemiyor. Yemek hazırlamak ve ilaçlarını zamanında almak gibi günlük işlerde de desteğe ihtiyaç duyuyor.

Eşi Yolanda ise artık hem dört çocuğunun annesi hem de Damien'ın tam zamanlı bakıcısı.

"Bakıcıyım, eşiyim, anneyim ve kararları veren kişiyim. Artık her şey benim üzerimde ve bu son derece zor."

Yolanda, bir zamanlar ailenin neşe kaynağı olan eşinin bağımsızlığını kaybetmesinin kendileri için çok ağır olduğunu ifade etti.

Doktorlar, Damien'ın belirtilerinin başlamasından itibaren yaklaşık 10 ila 20 yıl daha yaşayabileceğini belirtiyor. Ancak hastalığın ilerleyici olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda belirtilerin daha da ağırlaşması bekleniyor.