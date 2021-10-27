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Herkes onu tanıyor! Dünyanın en pahalı koyunu Double Diamond’ın fiyatı rezidansla yarışıyor

27.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası üne sahip olan Double Diamond, dünyanın en pahalı koyunu unvanını elinde bulunduruyor. Yakın zamanda 705 koyunun babası olmaya hazırlanan Double Diamond’ın fiyatı dudak uçuklattı.

Herkes onu tanıyor! Dünyanın en pahalı koyunu Double Diamond’ın fiyatı rezidansla yarışıyor

İskoçya’nın Lanark kasabasında yapılan İskoç Ulusal Texel Satışında Double Diamond (Çift Elmas) isimli Texel kuzusu 367 bin 500 sterline (yaklaşık 4 milyon TL) satılarak dünyanın en pahalı koyunu olmayı başarmıştı. Üç alıcının ortak bir şekilde satın aldığı koyun kısa sürede uluslararası üne kavuşmayı başardı. Double Diamond'ın babası da kendisi gibi prestijli bir koyundu ve değeri tam 65 bin sterlindi (yaklaşık 900 bin TL).

KENDİ ŞAMPUANI BİLE VAR

Double Diamond, insanlardan uzakta tamamen onun için hazırlanan doğal bir ortamda bakılıyor. Yünü için özel bir boya kullanılan Double Diamond, bacakları ve kafasındaki tüyler için beyazlatıcı bir şampuana sahip. Güzelliğinin yanı sıra Double Diamond, üreme gücüyle de dünya sıralamasında başı çekiyor.

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2022 YILINDA DÜNYAYA GELECEK

Double Diamond’ın sahibi olan 3 yatırımcı her yıl başında 250 kuzuya daha sahip oluyor. Diamond'un kuzuları Şubat 2022'de dünyaya gelecek. Çiftçiler kuzular her yıl aynı harfle başlayan isimler veriyor. Geçen yıl D ile başlayan isimler verilmişti, Şubat 2022'de doğacak yavrulara da E ile başlayan isimler verilecek.

WHATSAPP GRUBUNDAN HABERLEŞİYORLAR

Double Diamond'ın hamile bıraktığı bir koyunu geçtiğimiz günlerde 46 bin sterline satan yatırımcı çiftçiler, kış aylarında koyunu dışarı çıkartmıyor. Yazı ise yanında birkaç erkek koyunla birlikte dışarıda geçiriyor. Üç çiftçi pahalı koyunları "Double Diamond" ile ilgili gelişmeleri kurdukları WhatsApp grubundan takip ediyor ve sürekli iletişim halinde kalıyor. Grubun adı da "Double Diamond"

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