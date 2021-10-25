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Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi! Dünyanın en uzun ağacı:Hyperion

25.10.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun ağaçları genellikle Sekoya ağaç türünden oluşuyor. Dünyanın en uzun ağacı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran Hyperion’u daha önce duymuş muydunuz? İşte Hyperion hakkında bilmedikleriniz...

Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi! Dünyanın en uzun ağacı:Hyperion

Doğabilimcileri genellikle dünyanın genelinde farklılıkları ile öne çıkan ağaçlara özel bir isim vermeyi tercih ediyorlar. Bir Sekoya ağacı olan Hyperion, birçok doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken bir bitki olarak hayatını sürdüyor. 700 yıllık ekosistem kurucusu olan Hyperion, 115.61 metrelik boyu ile dünyanın en büyük ve uzun ağacı ünvanının sahibi. Amerika’nın Redwood Ulusal Parkında yer alan bu ağacın konumu uzun bir süre gizli tutulmaya çalışıldı. Ağacın barlığını tehlikeye atmamak için alınan bu önlem Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesiyle gevşetildi ve doğa tutkunlarının ziyaretine açıldı.

TESADÜF ESERİ KEŞFEDİLDİ

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Kendilerini ağaç avcısı olarak tanımlayan Chris Atkins ve Michael Taylor adında iki arkadaş bir gün bir parkta ağaçları incelerken dev bir ağaç dikkatlerini çekti. Ağaç o kadar büyüktü ki kısa sürede ün kazandı. 2006 yılında ise National Geographic, kazandığı ün nedeniyle ağacı ölçmeye gitti. Böylelikle 115.61 metrelik Hyperion, Guinnes Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Her ne kadar ağacın adı bilinmeye başlansa da National Geographic ve Redwood Koruma Derneği ağacın yerinin nerede olduğunu paylaşmadı ve bu bilgi gizli tutuldu. Fakat günümüzde doğaseverler biraz araştırma yaparak bu ağacı görmeye gidebiliyor.

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ANTİK YUNAN GÜZELLİK KRALİÇESİNE ATIFTA BULUNUYOR

Hyperion ağacı adını Antik Yunan güzellik kraliçesinden alıyor. Londra’nın ünlü saat kulesi Big Ben’den ve Amerika’nın Özgürlük Heykelin’den bile daha uzun olan bu ağaç yapılan araştırmalar sonucunda bir dönem kesilme riski ile karşı karşıya kalmış. 70’li yıllarda park korunmasına alınmadan öncesinde ağacın gövdesinde bulunan çizgiler kesilmek için çaba sarf edildiğini gösteriyor. Aynı zamanda araştırmacılara göre eğer ağaçkakanlar ağacın üst kısımlarına zarar vermeseydi ağaç çok daha fazla uzayabilirdi. Hyperion günümüzde dünyanın en uzun ağacı olma rekorunu elinde tutmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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