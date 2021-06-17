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Herkes paylaşır Tuğba Ekinci durur mu? Bikinili poz

17.06.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci herkes gibi yaz sezonunu açtı. Ekinci herkesten farklı olarak sadece başından aşağısını paylaştı.

Herkes paylaşır Tuğba Ekinci durur mu? Bikinili poz

1 Haziran sonrası açıklanan kademeli normalleşme takviminde, müzisyenlere dair bir kararın bulunmamasına sanatçıların tepki göstermesi üzerine şarkıcı Tuğba Ekinci de sanatçılara tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak özür dilemişti.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ekinci sivri diliyle bilinen bir ünlü. Tuğba Ekinci ilginç ve cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Ekinci son olarak herkes gibi yaz sezonunu açtı ve bikinili pozunu paylaştı. Tuğba Ekinci fit vücuduyla dikkat çekti ve beğeni topladı. Ekinci paylaşımında yalnızca göğüslerini ve bikini altını paylaşmasıyla da yine farkını ortaya koydu.

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