Herkes paylaşır Tuğba Ekinci durur mu? Bikinili poz

1 Haziran sonrası açıklanan kademeli normalleşme takviminde, müzisyenlere dair bir kararın bulunmamasına sanatçıların tepki göstermesi üzerine şarkıcı Tuğba Ekinci de sanatçılara tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak özür dilemişti.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ekinci sivri diliyle bilinen bir ünlü. Tuğba Ekinci ilginç ve cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ekinci son olarak herkes gibi yaz sezonunu açtı ve bikinili pozunu paylaştı. Tuğba Ekinci fit vücuduyla dikkat çekti ve beğeni topladı. Ekinci paylaşımında yalnızca göğüslerini ve bikini altını paylaşmasıyla da yine farkını ortaya koydu.

