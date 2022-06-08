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Herkes tarifini isteyecek! Evde karışık pide tarifi

08.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pide sokak lezzetleri denilince akla gelen ilk yiyeceklerden. Herkes sıcacık ve puf pide yemeyi seviyor. Çay saatinde, kahvaltıda sıklıkla tüketilen pideleri evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Evde kendi emeğinizle çok daha lezzetli olacak pide tarifini mutlaka denemelisiniz.

Herkes tarifini isteyecek! Evde karışık pide tarifi

Pide kişinin zevkine göre farklı farklı çeşitlendirilebiliyor. İç harcına ne konulursa konulsun oldukça lezzetli olan pide toplum tarafından sevilerek tüketiliyor. Dışarıdan aldığınız pidelerin lezzetinde evde de pide yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapacağınız pideyi tadan herkes tarifini isteyecek. Oldukça lezzetli olan pide tarifini denemenizi öneriyoruz.

KARIŞIK PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 çay kaşığı kuru maya (veya 10 g yaş maya)
  • ½ su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3,5 – 4 su bardağı un

Kenarlara sürmek için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı sıvı yağ

Kıymalı harç için:

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • ½ adet kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 avuç kıyılmış maydanoz

Pastırmalı için:

  • 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 4-5 dilim pastırma

Sucuklu için:

  • 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 50 gram beyaz peynir
  • 5-6 dilim sucuk

Yapılışı

  • 2-3 dakika su ile sütü ısıtın, sadece hafif sıcak olmalı. Mayayı, şekeri, tuzu yoğurma kabınıza alın, su/süt karışımını ekleyin. Yağı ve unu ilave edin, yumuşak, yoğurduktan sonra ele yapışmayan bir hamur olacak.
  • Üzerini örtün, 1 buçuk-2 saat mayalansın.
  • Hamuru 6’ya bölün. Bezeleri az un ile uzunlamasına, tepsinizin boyu kadar açın ve yağlı kağıt serili tepsiye hamuru yerleştirin.
  • Dilediğiniz harcı kenardan 2cm dışında her tarafına gelecek şekilde yayın. Kenarları harcın üzerine kapatın ve yumurta sarısını sürün.
  • Alt üst ayar 250 derecede önceden ısıtılmış fırında altı ve kenarları kızarana kadar pişirin. Sıcak tüketin.

AFİYET OLSUN!


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