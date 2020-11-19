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Herkes umudunu kesmişti... Mindhunter 3. sezon açıklaması yönetmenden geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Mindhunter 3. sezon için hayranları çaresizce beklemeye ve sosyal medyadan Netflix ile dizinin yönetmeni David Fincher’a baskı yapmaya devam ediyor. Fincher, Mindhunter’la ilgili yaptığı yeni bir açıklamayla umutları yeşertti.

Herkes umudunu kesmişti... Mindhunter 3. sezon açıklaması yönetmenden geldi

Mindhunter 3. sezon için umutlar henüz tükenmedi. Netflix’in seri katil draması platfomun en çok izlenen yapımlarından biri olmasa da en kalitelilerinden biri olarak ön plana çıkıyordu. Dizinin tutkulu hayranları Mindhunter 3. sezonu için umutla beklemeye devam ederken, David Fincher’dan gelen yeni açıklama kafaları karıştırdı.

mindhunter

Variety’ye konuşan David Fincher, Mindhunter hakkında röportajın başında gönülsüz görünen, sona doğru umutlu mesajlar vermiş.

"Devam etmenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Pahalı bir dizi. Çok tutkulu takipçileri olmasına rağmen, harcanan bütçeyi bir türlü karşılayamadı. Bir araya ihtiyacım vardı. İkinci sezonu bitirebilmek için bütün kartlarımızı ortaya döktük. Üçüncü sezon için de senaryomuz ve kararlaştırdığımız bir akış yoktu. İtiraf edeyim, iki seneyi daha sürünerek geçirmek istemedim. Umarım bu belirsizlik durumu ve takipçilerin ısrarı benim de tutkumu yeniden arttırır. Bir gün yeniden ziyaret etmeyi isterim. En başta amacımız 2000’lerin başına kadar, seri katil Dennis Rader’ın yakalanmasına kadar devam etmekti."

Bu açıklama sonrası tutkulu Mindhunter izleyicilerin David Fincher ve Netflix’e sosyal medyadan üçüncü sezon için baskı yapmaya başladı bile.

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