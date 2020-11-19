Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Baba serisinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın kurgusu üzerinde aylarca çalıştığı The Godfather Part III, yeni adıyla The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone’den ilk fragman yayınlandı.

Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Baba efsanesine yeni bir son yazan yönetmen Francis Ford Coppola, aylardır üzerinde çalıştığı The Godfather Part III'nin yeni kurgusundan ilk fragmanı paylaştı. The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone olarak açıklanan film hakkında efsanevi yönetmen filme "yeni bir hayat" vereceğine dair söz verdi.

'BAŞLANGICI VE SONU FARKLI'

Senarist Mario Puzo ve Coppola’nın final için orijinal vizyonu olarak anılan film, 4 Aralık’ta bazı sinema salonlarında gösterime girecek ve 8 Aralık’ta Blu-ray haliyle dijital olarak yayınlanacak. Coppola, "Onu yeniden düzenledim ve gerçekten yeni bir başlık değil, orijinal başlık verdim: The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Müzik teriminde, bir coda bir çeşit son söz, özet gibi ve bizim de filmde olmasını amaçladığımız şey buydu. Başlangıcı ve sonu farklı olan, birçok sahnenin yeniden konumlandırıldığı ve hikayeye yeni bir hayat verildiğini düşündüğüm bir film göreceksiniz." Dedi.

BAŞROLDE AL PACINO

Film, Michael Corleone’nin (Al Pacino) ailesini devraldığı ve ilk iki “Godfather” filminde yönettiği suç imparatorluğundan çıkarıp, legalleşme çabalarına odaklanıyor. Üçlemenin ilk iki bölümü sinema tarihinin en büyük filmleri arasında sayılsa da, “Part III”e gelen eleştirel tepkiler kesinlikle olumsuzları da barındırıyordu. Filmin başrollerinde Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Franc D’Ambrosio, Bridget Fonda, George Hamilton, Joe Mantegna, Talia Shire, Eli Wallach, Sofia Coppola ve Raf Vallone yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon... La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
‘Aşk her yaşta güzel’ dedirtecek bir film: İlk Aşk‘Aşk her yaşta güzel’ dedirtecek bir film: İlk Aşk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Duş sahnesiyle konuşuluyor
Duş sahnesiyle konuşuluyor
Macerayı uzaya taşıyan seriden beklenen haber geldi
Macerayı uzaya taşıyan seriden beklenen haber geldi
Sex Education'ın yıldızından itiraf: 'İçgüdülerimi takip ettim'
Sex Education'ın yıldızından itiraf: 'İçgüdülerimi takip ettim'
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Jennifer Lopez yine çok iddialı
Jennifer Lopez yine çok iddialı
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadakatsiz geceye damga vurdu... 18 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?
Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?
Rekorların adamının hikayesi... Cep Herkülü’nün anısına...
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
Ödüllü yönetmen Spike Lee, Viagra hakkında müzikal çekecek
Ödüllü yönetmen Viagra hakkında müzikal yapacak
Tom ve Jerry günümüze taşındı... Yeni filmden eğlenceli fragman
Tom ve Jerry günümüze taşındı... Muhteşem görüntüler
Johnny Depp'in hayranları harekete geçti! Karayip Korsanları filmine tekrar geri dönsün diye...
Johnny Depp'in hayranları harekete geçti! Karayip Korsanları filmine tekrar geri dönsün diye...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.