Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Baba efsanesine yeni bir son yazan yönetmen Francis Ford Coppola, aylardır üzerinde çalıştığı The Godfather Part III'nin yeni kurgusundan ilk fragmanı paylaştı. The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone olarak açıklanan film hakkında efsanevi yönetmen filme "yeni bir hayat" vereceğine dair söz verdi.

'BAŞLANGICI VE SONU FARKLI'

Senarist Mario Puzo ve Coppola’nın final için orijinal vizyonu olarak anılan film, 4 Aralık’ta bazı sinema salonlarında gösterime girecek ve 8 Aralık’ta Blu-ray haliyle dijital olarak yayınlanacak. Coppola, "Onu yeniden düzenledim ve gerçekten yeni bir başlık değil, orijinal başlık verdim: The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Müzik teriminde, bir coda bir çeşit son söz, özet gibi ve bizim de filmde olmasını amaçladığımız şey buydu. Başlangıcı ve sonu farklı olan, birçok sahnenin yeniden konumlandırıldığı ve hikayeye yeni bir hayat verildiğini düşündüğüm bir film göreceksiniz." Dedi.

BAŞROLDE AL PACINO

Film, Michael Corleone’nin (Al Pacino) ailesini devraldığı ve ilk iki “Godfather” filminde yönettiği suç imparatorluğundan çıkarıp, legalleşme çabalarına odaklanıyor. Üçlemenin ilk iki bölümü sinema tarihinin en büyük filmleri arasında sayılsa da, “Part III”e gelen eleştirel tepkiler kesinlikle olumsuzları da barındırıyordu. Filmin başrollerinde Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Franc D’Ambrosio, Bridget Fonda, George Hamilton, Joe Mantegna, Talia Shire, Eli Wallach, Sofia Coppola ve Raf Vallone yer alıyor.