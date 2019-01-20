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Herkesin başına gelebilir! Gelen mesaja 'evet' dedi ve...

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YAŞAM  | 20.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir genç, cep telefonuna 500 TL fatura gelince sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı.

Herkesin başına gelebilir! Gelen mesaja 'evet' dedi ve...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı” şeklinde mesaj alan 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi.

'KEDİYE KAZANACAKSIN' DİYE KANDIRDI

Topaktaş’ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.

500 TL DOLANDIRILDI

Arkadaşı zannettiği dolandırıcının dediklerini harfiyen yapan Sefa Topaktaş, aradan geçen süre zarfında hediye çeki beklerken telefon faturası 500 TL gelince dolandırıldığını anladı.

'BEN DÜŞTÜM SİZ DÜŞMEYİN'

"Ben düştüm siz düşmeyin" diyen Sefa Topaktaş, “Bu tür mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu biliyorum. Fakat o esnada düşünemiyorsun. Meğer arkadaşın sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalınmış. Sosyal medyada bu tür mesajlar atan ve arkadaşınız zannettiğiniz kişi aslında bir dolandırıcı olabiliyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kadirli cep telefonu sosyal medya mesaj dolandırıcı

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