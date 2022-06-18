Herkesin gözünün önünde yaşandı! İç çamaşırını çıkartıp öyle bir şey yaptı ki...

İngiltere’nin Essex şehrindeki bir gece kulübünde yaşanan ilginç bir olay sosyal medya kısa sürede popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın gece kulübünün ortasında bir anda iç çamaşırını çıkarttı. Arkadaş grubuyla iddiaya giren bir adamın üzerine oturan kadın dans etti. Ancak grubun eğlencesi kısa sürdü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde gece kulübündeki müşterilerin eğlencesi güvenlik görevlisi ve polis memurlarının mekana gelmesiyle bir anda yarıda kesildi. Kadın aceleyle iç çamaşırını yukarı çekerken o anlar sosyal medyadan tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaylara tepki göstererek “Bu kadarına pes” yorumunu yaptı.



