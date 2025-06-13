SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Herkesin merak ettiği soruya yapay zeka yanıt! Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray, Al Hilal'in teklifini reddeden Victor Osimhen için ısrarını sürdürüyor. Yapay zeka, Nijeryalı golcünün transfer ihtimallerini ve tüm gelişmeleri dikkate alarak değerlendirirken Galatasaray'da kalma olasılığını açıkladı. İşte detaylar...

Herkesin merak ettiği soruya yapay zeka yanıt! Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezona damga vurarak Galatasaray'ın şampiyonluğunun baş rollerinden biri olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği halen netlik kazanmış değil.

Al Hilal'in astronomik tekliflerini reddeden Osimhen'i kadrosuna katmak için her yolu deneyen Galatasaray girişimlerini sürdürürken, yapay zeka, Osimhen'le ilgili tüm gelişmeleri değerlendirerek bir transfer olasılığı hesabı yaptı.

"%60-70 AVRUPA'YA GİDER"

Victor-Osimhen-Galatasaray-smile

Yapay zekaya, Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelecek bir teklifi kabul etme olasılığı yüzde 20-30 olarak gösterirken, Napoli'den ayrılarak başka bir Avrupa ekibine gitmesine ise yüzde 60-70 oran verdi.

"KALMA İHTİMALİ %5-10"

victor-osimhen-galatasaray-2024-2025-1731404509-153950

Yapay zeka, en düşük oranı ise Osimhen'in Galatasaray'a transferine verdi. 26 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın transfer etme ihtimaline yüzde 5-10 oran verildi.

Yapay zeka bu olasılığa düştüğü notta ise, "Ancak transfer süreci ilerledikçe, özellikle bonservis ve maaş konusunda somut adımlar atılırsa bu oran biraz daha yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Leroy Sane, Galatasaray’ın 10. Alman futbolcusu olduLeroy Sane, Galatasaray’ın 10. Alman futbolcusu oldu
Sezonun yıldızlarındandı! Fatih Terim G.Saray'dan o ismi istiyorSezonun yıldızlarındandı! Fatih Terim G.Saray'dan o ismi istiyor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'

F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'

Yapay zeka Osimhen'in kalma ihtimalini açıkladı!

Yapay zeka Osimhen'in kalma ihtimalini açıkladı!

Sezonun yıldızlarındandı! Fatih Terim G.Saray'dan o ismi istiyor

Sezonun yıldızlarındandı! Fatih Terim G.Saray'dan o ismi istiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.