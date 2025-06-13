Herkesin merak ettiği soruya yapay zeka yanıt! Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Süper Lig'de sezona damga vurarak Galatasaray'ın şampiyonluğunun baş rollerinden biri olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği halen netlik kazanmış değil.

Al Hilal'in astronomik tekliflerini reddeden Osimhen'i kadrosuna katmak için her yolu deneyen Galatasaray girişimlerini sürdürürken, yapay zeka, Osimhen'le ilgili tüm gelişmeleri değerlendirerek bir transfer olasılığı hesabı yaptı.

"%60-70 AVRUPA'YA GİDER"

Yapay zekaya, Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelecek bir teklifi kabul etme olasılığı yüzde 20-30 olarak gösterirken, Napoli'den ayrılarak başka bir Avrupa ekibine gitmesine ise yüzde 60-70 oran verdi.

"KALMA İHTİMALİ %5-10"

Yapay zeka, en düşük oranı ise Osimhen'in Galatasaray'a transferine verdi. 26 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın transfer etme ihtimaline yüzde 5-10 oran verildi.

Yapay zeka bu olasılığa düştüğü notta ise, "Ancak transfer süreci ilerledikçe, özellikle bonservis ve maaş konusunda somut adımlar atılırsa bu oran biraz daha yükselebilir." ifadelerini kullandı.