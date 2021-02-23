Herkesin tercih ettiği model Chantel Jeffries plajda!

Chantel Jeffries, Miami'de kız arkadaşlarıyla tatilde görüntülendi. Son zamanlarda Rihanna'nın Savage / Fenty serisi, Kim Kardashian'ın SKIMS koleksiyonu, PrettyLittleThing markası ve hatta yeni favori Fashion Nova için modellik yapan Chantel Jeffries plajın en dikkat çeken ismiydi.

Miami Beach'te görüntülenen ünlü model ve DJ seksi bikini tercihiyle adeta plajın gözdesi oldu.

Turuncu minik bikinisiyle güneşlenen ve uzun süre güneşin tadını çıkaran Chantel Jeffries tarzını takılarla tamamladı.

