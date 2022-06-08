Herkesin vazgeçilmezi: Makarna salatası tarifi

Makarna salatası sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden. Makarna salatası oldukça sevildiği için özellikle misafirlere çıkarılacak yiyecekler arasında en risksiz yemeklerden. Doğru malzemelerle eşsiz bir lezzete kavuşan makarna salatasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 paket haşlanmış makarna

1 kavanoz garnitür

2 kase yoğurt

1 kase doğranmış turşu

8-9 yemek kaşığı mayonez

½ kase mısır

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Makarnanızı daha önceden haşlayıp soğumaya bırakın.

Yoğurt, mayonez, tuz ve turşu ekleyip karıştırın.

Son olarak mısır ekleyin.

Makarna salatanızı dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



