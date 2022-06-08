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Herkesin vazgeçilmezi: Makarna salatası tarifi

08.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilen yiyeceklerin yanına en çok yakışan salatalar arasında olan makarna salatası herkes tarafından sevilerek yeniliyor. Her yaştan insanın sevdiği makarna salatasını oldukça kolay ve lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz.

Herkesin vazgeçilmezi: Makarna salatası tarifi

Makarna salatası sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden. Makarna salatası oldukça sevildiği için özellikle misafirlere çıkarılacak yiyecekler arasında en risksiz yemeklerden. Doğru malzemelerle eşsiz bir lezzete kavuşan makarna salatasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket haşlanmış makarna
  • 1 kavanoz garnitür
  • 2 kase yoğurt
  • 1 kase doğranmış turşu
  • 8-9 yemek kaşığı mayonez
  • ½ kase mısır
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

  • Makarnanızı daha önceden haşlayıp soğumaya bırakın.
  • Yoğurt, mayonez, tuz ve turşu ekleyip karıştırın.
  • Son olarak mısır ekleyin.
  • Makarna salatanızı dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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