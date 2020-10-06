Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun

Sabah kahvaltılarının yıldızı olduğu söylense de krem çikolata yemenin saati olmadığını hepimiz biliyoruz. Kaşık kaşık yenilen krem çikolatanın yanına bir bardak süt aldığınız zaman harika bir kombinasyon yakalamış olursunuz. Büyükten küçüğe herkesin hayran olduğu krem çikolatanın herkesten saklanan tarifi belli oldu. Siz de artık canınız her istediğinde evde krem çikolata yapabileceksiniz.

KREM ÇİKOLATA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

8 tane fındık

1 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao tozu

2 yemek kaşığı fındık yağı

1 çay kaşığı vanilya ekstresi

Yarım çay kaşığı tuz

KREM ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?