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Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Orijinalinden bile daha lezzetli krem çikolata yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Herkesten saklanan sır tarif açığa çıktı.

Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun

Sabah kahvaltılarının yıldızı olduğu söylense de krem çikolata yemenin saati olmadığını hepimiz biliyoruz. Kaşık kaşık yenilen krem çikolatanın yanına bir bardak süt aldığınız zaman harika bir kombinasyon yakalamış olursunuz. Büyükten küçüğe herkesin hayran olduğu krem çikolatanın herkesten saklanan tarifi belli oldu. Siz de artık canınız her istediğinde evde krem çikolata yapabileceksiniz.

KREM ÇİKOLATA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 8 tane fındık
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2 yemek kaşığı kakao tozu
  • 2 yemek kaşığı fındık yağı
  • 1 çay kaşığı vanilya ekstresi
  • Yarım çay kaşığı tuz

KREM ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

  • Krem çikolata tarifine başlamadan önce fırınınızı 200 derecede ayarlayıp, ısıtmaya başlayın.
  • Fındıkları kokusu çıkana kadar fırının içinde kavurun.
  • Fırında kavurduğunuz fındıkları bir kâseye alın ve soğuması için bekletin.
  • Soğuduktan sonra fındıkları blender içinde iyice öğütün.
  • Fındıklar ufalanırken yağlarını da bırakacaklardır. Böylece blender içindeki fındıklar bir macun kıvamına gelecektir.
  • Fındıkları öğütme işlemi bittikten sonra blenderin içine pudra şekeri, kakao tozu, fındık yağı, vanilya özü ve tuzu ekleyin.
  • Tekrar karıştırmaya devam edin.
  • Karıştırma işlemine malzemeler gevşek ve parlak bir görünüm elde edinceye kadar davam edin.
  • Macun haline gelen karışımı artık bir kavanoza aktarabilirsiniz.

  • Ev yapımı nutellayı buzdolabında saklayın. Oda sıcaklığında ise en fazla bir ay saklayabileceğinizi unutmayın.


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