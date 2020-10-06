Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun

Sabah kahvaltılarının yıldızı olduğu söylense de krem çikolata yemenin saati olmadığını hepimiz biliyoruz. Kaşık kaşık yenilen krem çikolatanın yanına bir bardak süt aldığınız zaman harika bir kombinasyon yakalamış olursunuz. Büyükten küçüğe herkesin hayran olduğu krem çikolatanın herkesten saklanan tarifi belli oldu. Siz de artık canınız her istediğinde evde krem çikolata yapabileceksiniz.
Ev yapımı nutellayı buzdolabında saklayın. Oda sıcaklığında ise en fazla bir ay saklayabileceğinizi unutmayın.
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