Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Özellikle kış aylarında sofralarımızın olmazsa olmazları arasında yer alan turşunun birçok çeşidi var. Salatalık turşusundan meyve turşularına, hatta balık turşusuna kadar pek çok çeşit saymak mümkün oluyor. İşte karşınızda lezzetli ve kusursuz şekilde turşu kurmanın bütün püf noktaları...

1. MALZEMELERİNİZ HER ZAMAN TAZE OLSUN

Turşunun lezzetli olması için temel kural, kullanılan malzemelerin taze olmasıyla alakalıdır.

Kıvamlı bir turşu yapmak istiyorsanız kullanacağınız havuç, sarımsak, biber, fasulye ve salatalık her zaman taze olmalıdır.

Sarımsak olarak Kastamonu sarımsağı kullanın. En lezzetli ve tazesi odur.

2. CAM KAVANOZ KULLANIN

Genel olarak turşu kuran herkes plastik kavanoz kullanır. Fakat bu yanlış bir seçimdir.

Plastik oldukça sağlıksız bir tercihtir.

Cam bir kavanoz içerisinde hazırlanan turşu her daim taze kalır.

3. KAYA TUZU KULLANIN

Kaya tuzu kullanmaya özen gösterin. Marketlerde yer alan hazır paketlerden almayın.

Evde her şeyini kendinizin hazırladığı bir turşu her zaman marketlerde bulunan turşulardan daha lezzetli olacaktır.

Eğer turşu kurarken sofra tuzu kullanırsanız turşular erir. Kaya tuzu ise turşuyu taze tutar.