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Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Her yemeğin yanına yakışır, herkes ona bayılır! Evet, doğru bildiniz; turşu! Markette satılan hazır turşular hiçbir zaman evde yapılanın tadını vermez. Turşu kurmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Neler yapsam kurduğum turşu daha lezzetli olur mu diyorsunuz? Lezzetli bir turşu kurmak için uygulamanız gereken önemli kurallar var.

Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Özellikle kış aylarında sofralarımızın olmazsa olmazları arasında yer alan turşunun birçok çeşidi var. Salatalık turşusundan meyve turşularına, hatta balık turşusuna kadar pek çok çeşit saymak mümkün oluyor. İşte karşınızda lezzetli ve kusursuz şekilde turşu kurmanın bütün püf noktaları...

1. MALZEMELERİNİZ HER ZAMAN TAZE OLSUN

Turşunun lezzetli olması için temel kural, kullanılan malzemelerin taze olmasıyla alakalıdır.

Kıvamlı bir turşu yapmak istiyorsanız kullanacağınız havuç, sarımsak, biber, fasulye ve salatalık her zaman taze olmalıdır.
Sarımsak olarak Kastamonu sarımsağı kullanın. En lezzetli ve tazesi odur.

2. CAM KAVANOZ KULLANIN

Genel olarak turşu kuran herkes plastik kavanoz kullanır. Fakat bu yanlış bir seçimdir.
Plastik oldukça sağlıksız bir tercihtir.
Cam bir kavanoz içerisinde hazırlanan turşu her daim taze kalır.

3. KAYA TUZU KULLANIN

kaya tuzu

Kaya tuzu kullanmaya özen gösterin. Marketlerde yer alan hazır paketlerden almayın.

Evde her şeyini kendinizin hazırladığı bir turşu her zaman marketlerde bulunan turşulardan daha lezzetli olacaktır.
Eğer turşu kurarken sofra tuzu kullanırsanız turşular erir. Kaya tuzu ise turşuyu taze tutar.

4. TURŞUYU DIŞ ETKENLERE KARŞI KORUYUN

salatalık

Turşunuzu korumayı unutmayın. Turşunuzun hep taze kalması için yapmanız gerekenler:

Cam kavanozun kapağını kapatmadan evvel poşet geçirin.
Serin bir alanda muhafaza edin.
Turşu hava alırsa suyu bulanık bir hal alır, bu yüzden kapağını tamamen kapatmış olmalısınız.

5. TURŞU EKŞİ OLSUN İSTİYORSANIZ LİMON TUZUNU BİRAZ FAZLA KULLANIN

Birçok kişi turşusunu ekşi tercih eder. Bunu yapmak oldukça basit. Limon tuzunu fazla kullanın!
Turşunuza limon tuzu ekleyip sirke katın. Bu şekilde daha ekşi bir turşu kurmuş olursunuz.
Birkaç limon dilimi de eklerseniz değişik lezzetler elde edebilirsiniz.

HAZIR SU KULLANIN

Turşunuzun suyu bir anda bulanabilir. Bunun tek bir sebebi vardır: Çeşme suyu kullanmış olmanız!
Turşu kurarken hazır su kullanmanız gerekiyor.
Hazır su kullanma şansınız yoksa da çeşme suyunu kaynatıp soğumaya bırakın.
Bu şekilde suyun bulanmasını engellemiş olursunuz ve daha sağlıklı bir turşu kurarsınız.

7. HAŞLAMA İŞLEMİNİ ES GEÇMEYİN

Evet doğru duydunuz. Turşu kurarken haşlama işlemi de yapmalısınız. aman dikkat, öyle saatlerce haşlamak yok!
Malzemeleri haşlarsanız turşunuz daha kısa sürede olacaktır.
Salatalıkları 4 dakika kadar kaynar suda bekletin, daha sonra cam bir turşu kavanozuna yerleştirin.

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