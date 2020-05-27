Herkesten saklıyordu... İşte turşu kurmanın inanılmaz püf noktası...

Özellikle kış aylarında sofralarımızın olmazsa olmazları arasında yer alan turşunun birçok çeşidi var. Salatalık turşusundan meyve turşularına, hatta balık turşusuna kadar pek çok çeşit saymak mümkün oluyor. İşte karşınızda lezzetli ve kusursuz şekilde turşu kurmanın bütün püf noktaları...
Turşunun lezzetli olması için temel kural, kullanılan malzemelerin taze olmasıyla alakalıdır.
Kıvamlı bir turşu yapmak istiyorsanız kullanacağınız havuç, sarımsak, biber, fasulye ve salatalık her zaman taze olmalıdır.
Sarımsak olarak Kastamonu sarımsağı kullanın. En lezzetli ve tazesi odur.
Genel olarak turşu kuran herkes plastik kavanoz kullanır. Fakat bu yanlış bir seçimdir.
Plastik oldukça sağlıksız bir tercihtir.
Cam bir kavanoz içerisinde hazırlanan turşu her daim taze kalır.
Kaya tuzu kullanmaya özen gösterin. Marketlerde yer alan hazır paketlerden almayın.
Evde her şeyini kendinizin hazırladığı bir turşu her zaman marketlerde bulunan turşulardan daha lezzetli olacaktır.
Eğer turşu kurarken sofra tuzu kullanırsanız turşular erir. Kaya tuzu ise turşuyu taze tutar.
Turşunuzu korumayı unutmayın. Turşunuzun hep taze kalması için yapmanız gerekenler:
Cam kavanozun kapağını kapatmadan evvel poşet geçirin.
Serin bir alanda muhafaza edin.
Turşu hava alırsa suyu bulanık bir hal alır, bu yüzden kapağını tamamen kapatmış olmalısınız.
Birçok kişi turşusunu ekşi tercih eder. Bunu yapmak oldukça basit. Limon tuzunu fazla kullanın!
Turşunuza limon tuzu ekleyip sirke katın. Bu şekilde daha ekşi bir turşu kurmuş olursunuz.
Birkaç limon dilimi de eklerseniz değişik lezzetler elde edebilirsiniz.
Turşunuzun suyu bir anda bulanabilir. Bunun tek bir sebebi vardır: Çeşme suyu kullanmış olmanız!
Turşu kurarken hazır su kullanmanız gerekiyor.
Hazır su kullanma şansınız yoksa da çeşme suyunu kaynatıp soğumaya bırakın.
Bu şekilde suyun bulanmasını engellemiş olursunuz ve daha sağlıklı bir turşu kurarsınız.
Evet doğru duydunuz. Turşu kurarken haşlama işlemi de yapmalısınız. aman dikkat, öyle saatlerce haşlamak yok!
Malzemeleri haşlarsanız turşunuz daha kısa sürede olacaktır.
Salatalıkları 4 dakika kadar kaynar suda bekletin, daha sonra cam bir turşu kavanozuna yerleştirin.
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