'Herkül', tecavüzle suçlanan 3 kişiyi öldürdü

Bangladeş’te "Herkül" olarak tanınan, kimliği bilinmeyen bir kişi, üçüncü defa tecavüz ile suçlanan zanlıyı öldürdü. Bangladeş polisi cuma günü ölü bulduğu zanlının üzerindeki notta "Ben Pirojpur Bhandaria'nın tecavüzcüsü Rakib. Tecavüzün cezası budur. Tecavüzcülerin haberi olsun. - Herkül" yazıyordu.
Bangladeş’te yayın yapan Blush'ın haberine göre ülkenin Dakka’da yaşayanlar cuma günü bir ceset gördü ve polise haber verdi. Polis öldürülen Rakib isimli kişinin, bir üniversite öğrencisinin bir grup tarafından tecavüz edilmesi hakkındaki davada şüpheli konumunda olduğu bilgisini verdi. Rakib, şehirde aynı şekilde öldürülen üçüncü tecavüz şüphelisi oldu.
Vurularak öldürülen üç kişinin üzerinde de "Herkül" imzalı notlar bulundu ve bu notların üzerinde kişinin işlediği iddia edilen suç yazıyordu.
"BU BENİM CEZAM" NOTU
Daily Star’ın aktardığına göre de Rakib, Bangladeş'in başkentinde özel bir üniversitede hukuk öğrencisiydi ve bir gün ailesini ziyaret etmeye giden bir medrese öğrencisine arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti. Öğrenciye tecavüz eden grubun içinde olduğu ifade edilen Sajal da 14 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Sajal'ın boynundaki notta "Ben Sajal. (Maktülün ismi)'nin tecavüzcüsüyüm. Bu benim cezam" yazıyordu.
Bu iki kişinin dışında Ripon adlı bir kişinin cesedi aynı şekilde 17 Ocak'ta bulundu. Ripon, bir kadına toplu tecavüz edilmesini ve daha sonra da kadının öldürülmesini organize etmişti.
Bangladeş vatandaşları "Herkül"e sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşsa da insan hakları örgütü Ain O Salish Kendra'nın yöneticilerinden Sheepa Hafıza, cinayetlerin hukuk dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Hafıza ayrıca ülkede "Bu soruşturmaları yürütebilecek hukuki kurumlar olduğunu" belirtti.
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