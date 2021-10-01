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Hey Adamım şarkısıyla ünlenen Kader’in son görüntüsü şoke etti

01.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yıllara Hey Adamım şarkısıyla damga vuran Kader’in son hali görenleri şoke etti. 42 yaşına giren şarkıcı Kader’i görenler, “yıllar acımamış” yorumunda bulunmadan edemedi. İşte Kader’in son hali…

Hey Adamım şarkısıyla ünlenen Kader’in son görüntüsü şoke etti

Bazı şarkılar var ki yıllar geçse de unutulmayanlar arasına giriyor ve güncelliğini hep koruyor. Bu şarkılardan biri de dillere pelesenk olan Hey Adamım şarkısı. 90’lı yıllara damga vuran şarkının sahibi Kader, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Şarkıcının son hali görenleri şaşırttı. Şimdilerde bazı restoranlarda ve düğünlerde şarkıcılık yapan Kader, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

ŞARKICI KADER’İN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

42 yaşına giren şarkıcı Kader müzik piyasasına adımını 14 yaşındayken attı. 90’lı yıllara damgasını Hey Adamım şarkısıyla vurdu. Müzik listelerinde adından sıkça söz ettiren şarkıcı uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Değişimi görenleri şaşırttı. Tam adı Kader Çetintürk olan şarkıcının son hali…

Hey Adamım şarkısıyla ünlenen Kader’in son görüntüsü şoke etti

KADER ÇETİNTÜRK KİMDİR?

1979 doğumlu şarkıcı Kader, müziğe 8 yaşında düğünlerde şarkı söyleyerek başladı. 14 yaşında ise müzik piyasasına adımını attı. Arabesk ya da fantezi olarak adlandırılan türde şarkı söyleyen küçük yıldızlardan biriydi. İstanbul’un Çağlayan mahallesinde doğan Kader, ilkokulu bitirdikten sonra Kabataş Ticaret Meslek Lisesi'nde ikinci sınıfa kadar okudu ve sonra okulu bıraktı. Kader, daha ilkokul çağlarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. O dönemde düğün salonlarında şarkı söylüyordu. 14 yaşına geldiğinde artık müzik kariyerinde de ileriye doğru bir adım attı. Ona Buna Bakma Bana Takıl Bana ile o da albümlü şarkıcılar kervanına katıldı. Kısacık zaman içinde 8 albüm çıkaran Kader'in başına talihsiz olaylar da geldi.

Hasan Heybetli'nin “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçundan yargılandığı davaya adı karışan Kader uzun süre cezaevinde kaldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra da ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. Şimdilerde düğünlerde ve restoranlarda şarkı söyleyen Kader, videolarını ise Instagram hesabı üzerinden paylaşıyor. Kader’in sevenleri ise müziğe döndüğü için çok mutlu. Hafızalara Hey Adamım şarkısı ile kazınan Kader, sevenleriyle bu şarkıyı söylemeye devam ediyor.


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İstanbul
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