Heyecan eş anlamlısı nedir? Heyecan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Heyecan kelimesi, Arapça kökenlidir. Arapça "hyc" kökünden gelen "hayacān" kelimesinden türemiştir. Telaşlı, çırpınma gibi anlamlarına gelir. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Meninski sözlüğü olarak bilinmektedir. Meninski sözlüğünde "heyc & heyecān" olarak iki şekilde geçer. Kamus-ı Türki sözlüğünde ise "deruni telaş ve hareket, coşma, coşkunluk." anlamıyla yer alır.

Heyecan ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre heyecan kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu

Coşku

Heyecan kelimesinin eş anlamı

Heyecan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Coşku

Telaş

Heyecanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Heyecan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

Ayşe bugünkü sınavından önce çok telaşlıydı.

Patron iş toplantısında o kadar telaşlıydı ki hepimiz bir anda hareketlenmeye başladık.

Çocuklar sınıfça pikniğe gideceklerini öğrenince bunu coşkuyla ailelerine söylediler.

Onu görünce o kadar coşkulanmıştı ki koşarak sarıldı.



