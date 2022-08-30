EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Heyecan eş anlamlısı nedir? Heyecan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Heyecan eş anlamlısı nedir? Heyecan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca Arapça, Farsça gibi pek çok dilden etkilenmiştir. Bu dillerden çeşitli kelimeler Türkçeleşerek dilimize geçmiştir. Heyecan kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde heyecanla aynı anlama gelen başka kelimeler de türemiştir. Peki, heyecanın eş anlamı nedir?

Heyecan eş anlamlısı nedir? Heyecan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Heyecan kelimesi, Arapça kökenlidir. Arapça "hyc" kökünden gelen "hayacān" kelimesinden türemiştir. Telaşlı, çırpınma gibi anlamlarına gelir. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Meninski sözlüğü olarak bilinmektedir. Meninski sözlüğünde "heyc & heyecān" olarak iki şekilde geçer. Kamus-ı Türki sözlüğünde ise "deruni telaş ve hareket, coşma, coşkunluk." anlamıyla yer alır.

Heyecan ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre heyecan kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
  • Coşku
Hadise eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHadise eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Heyecan kelimesinin eş anlamı

Heyecan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Coşku
  • Telaş
Hakimiyet eş anlamlısı nedir? Hakimiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHakimiyet eş anlamlısı nedir? Hakimiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Heyecanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Heyecan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Ayşe bugünkü sınavından önce çok telaşlıydı.
  • Patron iş toplantısında o kadar telaşlıydı ki hepimiz bir anda hareketlenmeye başladık.
  • Çocuklar sınıfça pikniğe gideceklerini öğrenince bunu coşkuyla ailelerine söylediler.
  • Onu görünce o kadar coşkulanmıştı ki koşarak sarıldı.
Hareket eş anlamlısı nedir? Hareketin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHareket eş anlamlısı nedir? Hareketin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.