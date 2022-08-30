Heyecan eş anlamlısı nedir? Heyecan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Heyecan kelimesi, Arapça kökenlidir. Arapça "hyc" kökünden gelen "hayacān" kelimesinden türemiştir. Telaşlı, çırpınma gibi anlamlarına gelir. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Meninski sözlüğü olarak bilinmektedir. Meninski sözlüğünde "heyc & heyecān" olarak iki şekilde geçer. Kamus-ı Türki sözlüğünde ise "deruni telaş ve hareket, coşma, coşkunluk." anlamıyla yer alır.
Türk Dil Kurumuna göre heyecan kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Heyecan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Heyecan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: