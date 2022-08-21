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Heyecanla bekleniyor! 2022 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları tarihi belli oldu mu?

21.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite yerleştirme sınavına giren öğrenciler her yıl üniversite kayıtları zamanını heyecanla bekliyor. Üniversite kayıtları ne zaman başladı diye araştırmalar yapılıyor. YKS tercih döneminin bitmesinin ardından 2022 üniversite kayıtlarının başlama tarihi merak ediliyor. İşte üniversite kayıt tarihleri...

Heyecanla bekleniyor! 2022 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları tarihi belli oldu mu?

YKS heyecanı ve tercih dönemi bittikten sonra öğrenciler kayıt için açıklanacak tarihi bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekleyen öğrenciler ve velileri bu konu ile ilgili internet üzerinden arama yapıyorlar. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

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Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

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ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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