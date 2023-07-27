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Heyecanlandıran hamle! Talisca'dan ilginç paylaşım

27.07.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Al-Nassr takımında devam eden Anderson Talisca'dan Türk taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım geldi.

Anderson Talisca'nın sosyal medyasından kulüp formalı fotoğrafını kaldırması transfer dedikodularına neden oldu. Instagram hesabından Al-Nassr ibaresini kaldıran Talisca, 'Yeni proje' şeklinde bir paylaşım yaptı.

3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

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Talisca'nın sosyal medyada yaptığı değişiklik transfer dedikodularına neden oldu. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ismi yazılan Brezilyalı yıldızın geleceği merak ediliyordu. Talisca'nın bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı.

'YENİ PROJE' DEDİĞİ ŞEY ALBÜM

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Talisca'nın 'Yeni Proje' paylaşımının bir albüm olduğu öğrenildi. Şarkı çıkartmaya hazırlanan Talisca'nın önümüzdeki günlerde bu şarkıyı herkesle paylaşacağı aktarıldı.

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