Heyecanlandıran hamle! Talisca'dan ilginç paylaşım

Anderson Talisca'nın sosyal medyasından kulüp formalı fotoğrafını kaldırması transfer dedikodularına neden oldu. Instagram hesabından Al-Nassr ibaresini kaldıran Talisca, 'Yeni proje' şeklinde bir paylaşım yaptı.

3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Talisca'nın sosyal medyada yaptığı değişiklik transfer dedikodularına neden oldu. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ismi yazılan Brezilyalı yıldızın geleceği merak ediliyordu. Talisca'nın bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı.

'YENİ PROJE' DEDİĞİ ŞEY ALBÜM

Talisca'nın 'Yeni Proje' paylaşımının bir albüm olduğu öğrenildi. Şarkı çıkartmaya hazırlanan Talisca'nın önümüzdeki günlerde bu şarkıyı herkesle paylaşacağı aktarıldı.

