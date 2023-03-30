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Heykel mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Heykel bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

20.03.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin en çok tercih edilen bölümlerinden biri olarak heykel bölümü öne çıkar. Güzel sanatlar fakültesinin en sevilen bölümleri arasında yer alır. El becerisi ve yatkınlığın önemli olduğu bu bölüm, heykelle uğraşan sanatçılar yetiştirir. Günümüzde pek çok üniversitede bulunan heykel bölümü, çeşitli alanlarda kullanılacak dekoratif eşyaları üretecek kişilerin okuduğu bir bölümdür. Peki, heykel mezunları ne iş yapar?

Heykel mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Heykel bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Heykel bölümü nedir?
  • Heykel bölümü eğitim süresi kaç yıl?
  • Heykel bölümü dersleri nelerdir?
  • Heykel mezunları ne iş yapar?
  • Heykel mezunları iş imkânları nelerdir?
  • Heykel mezunları nerelerde çalışır?
  • Heykel mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?
  • Heykel mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Üç boyutlu sanat nesneleri yaratan bir lisans bölümü olan heykel, öğrencilerin heykel yapma konusunda teorik bilgi elde etmesini sağlar. Heykel yapımında pek çok malzeme kullanılır. Her bir malzeme için farklı teknikler vardır. Yeteneğin ön planda olduğu bu bölüm, heykel yapacak sanatçılar yetiştirerek bu sanatın gelişmesini sağlar. Genellikle sanatsal bakış açısını geliştirecek dersler verildiği için bu bölümde okuyan öğrenciler, özgün eserler oluşturma konusunda beceri sahibi olur. Daha çok seçmeli derslerin yer aldığı bu bölümde, her öğrenci kendi ilgi alanında ilerleme konusunda özgür davranabilir.

Heykel bölümü nedir?

Heykel yapma konusunda gereken teorik bilginin ve sanatsal bakış açısının ders olarak verildiği bölüme heykel bölümü denir. Bu bölümde heykel konusunda evrensel bilgiye sahip sanatçılar yetiştirmek amaçlanır. Akademik bir sanat disiplinidir ve üniversitelerin lisans bölümleri arasında yer alır. Yeteneğin önemli olduğu bu bölüm, güzel sanatlar fakültesinde bulunur. Bu yüzden özel bir yetenek sınavı ile öğrenci alır. Üniversitelerin yaptığı mülakatlardan geçen öğrenciler, heykel bölümü okumaya hak kazanır. Bu bölümde sanatsal ve ticari amaçlı heykel tasarlayacak ve heykel alanında kendini geliştirecek öğrenciler eğitilir. Sanatın gelişmesine katkı sağlayan bir bölüm olduğu söylenebilir.

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Heykel bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Heykel bölümü, üniversitelerin 4 yıllık lisans programları arasında yer alan bir bölümdür. Yani 4 yıllık bir eğitim süresi vardır. 8 dönemlik eğitim hayatı boyunca öğrencilere heykel alanında gelişebilecekleri pek çok ders verilir. 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversitenin mezuniyet koşullarını yerine getirdiğinde heykel alanında çalışmaya hazır olur. 4 yıl içinde öğrencilere teorik derslerle birlikte uygulamalı dersler de verilir. Bu sayede öğrenciler, heykel yapma konusunda deneyim elde edebilir. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora programlarında da heykel bölümünü bulmak mümkündür. Bu sayede heykel alanında kendini akademik olarak geliştirmek isteyenler, daha uzun süre eğitim alabilir.

Heykel bölümü dersleri nelerdir?

Heykel bölümünde okuyan öğrencilere pek çok ders verilir. Bu dersler genellikle seçmeli ders şeklindedir; zorunlu ders sayısı azdır. Böylece öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre eğitim alma imkanı elde edebilir. İlk yıl heykel desenleri, ikinci yıl heykel tasarımı, üçüncü yıl heykel teknikleri ve son yıl ise sanat felsefesi ağırlıklı dersler verilir. Bu bölümün temelini oluşturan dersler ise heykel teknikleri, heykel tasarımı ve heykel desendir. Heykel bölümü dersleri arasında şunlar yer alır:

  • Genel sanat tarihi
  • Pratik çalışma
  • Desen
  • Sanat kavramları
  • Artistik anatomi ve morfoloji
  • Heykel ve yaratıcılık yöntemleri
  • Sanat felsefesi
  • Heykel tasarımı
  • Bilgisayar destekli heykel tasarımı
  • Heykel desen
  • Görsel işitsel kültür ve yaratıcılık
  • Sanat anatomisi
  • Heykel teknikleri
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Heykel mezunları ne iş yapar?

Heykel bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği pek çok alan vardır. Bu sanatın kullanıldığı pek çok sektör olduğu için heykel mezunları bu alanlarda da çalışabilirler. Heykel bölümünden mezun kişiler şu işleri yapar:

  • Çevre tasarımcısı olarak çalışabilirler.
  • Anıt ve mimariye bağlı olarak çeşitli tekniklerle heykel sanatçılığı yapabilirler.
  • Artistik kalıpçılık ve dökümcülük gibi alanlarda heykeltıraş olarak çalışabilirler.
  • Tiyatro dekoratörlüğü ve restorasyon uzmanlığı yapabilirler.
  • Özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler.
  • Madalya ve mücevher sanatçılığı yapabilirler.
  • Akademisyen olarak üniversite ve yüksek okullarda görev alabilirler.
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Heykel mezunları iş imkânları nelerdir?

Üniversitelerin heykel bölümünden mezun olan kişiler için pek çok iş imkanı vardır. Hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında heykel bölümünden mezun kişilere ihtiyaç duyulur. Çünkü bu heykeller, farklı alanlarda dekoratif ya da kullanım amaçlı olarak tercih edilir. Heykel bölümünden mezun kişiler heykeltıraş, dökümcü, sanat danışmanı, restorasyon uzmanı ve artistik kalıpçı olarak çalışır. Ayrıca heykel bölümü mezunları bağımsız çalışma, kendi atölyesini kurma ve uluslararası çalışmalar yapma gibi avantajlara da sahip olur. Heykel sanatçısı olarak çalışmakla birlikte tasarım, dekorasyon ve iç mimari alanında da heykel mezunları yer alabilir. Yani çok geniş bir iş olanağı söz konusudur.

Heykel mezunları nerelerde çalışır?

Heykel bölümü mezunlarının çalışabileceği alan oldukça fazladır. Sanat alanının gelişmesini sağlayan heykel bölümü mezunları, hem devlet hem de özel sektör içinde yer alabilir. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği yerler arasında şuralar bulunur:

  • Tiyatrolar
  • Sanat atölyeleri
  • Turizm firmaları
  • Heykel atölyeleri
  • Müzeler
  • Eğitim kurumları
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Heykel mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?

Heykel bölümünden mezun kişiler devlet kurumlarında iş bulabilir. Özellikle son dönemlerde çevre tasarımcısı olarak çalışan pek çok heykel mezunu vardır. Bunun için öncelikle KPSS’ye girmek ve yeterli puanı almak gerekir. Bayındırlık ve İskan bakanlığında çevre tasarımcısı olarak çalışmak isteyenler, ilgili puan türünde yeterli puanı aldıktan sonra tercih yaparak devlette çalışabilir. Ayrıca devlet tiyatroları ve müzelerde de heykel bölümünden mezun kişilere ihtiyaç duyulur.

Heykel mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Heykel bölümünden mezun kişiler özel sektörde iş bulma konusunda daha avantajlıdır. Çünkü özel sektörde yer alan ve farklı alanlarda çalışan pek çok firma, heykel sanatçılarına ihtiyaç duyabilir. Özel sektördeki inşaat şirketleri ya da mimarlık büroları, çevre tasarımcısı olarak heykel mezunlarını çalıştırabilir. Ayrıca özel tiyatrolarda, müzelerde, atölyelerde de heykel mezunları iş bulabilir. Kendi atölyesini açmak isteyen heykel bölümü mezunları, heykeltıraş unvanı ile çeşitli yerler için heykel tasarlayabilir. Üniversitede akademisyen olarak çalışmak için ise gerekli eğitim koşullarını tamamlayıp sınava girmek gerekir.

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