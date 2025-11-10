Mynet Trend

Hiç gitmediği turistik bölgelerde trafik cezası yedi! "Bu hata yuva yıkar"

Sivas'ta ikamet eden gazeteciye hiç gitmediği turistik bölgelerden trafik cezası geldi. Yaşadığı durum karşısında şaşkına dönen tecrübeli gazetecinin yorumu, "İyi ki eşim anlayışlı birisi, bu hata yuva yıkar" şeklinde oldu.

Sivas'ta ikamet eden gazeteci Abdullah Yiğit'e 3 gün önce trafik cezası tebligatı geldi. Tebligatta Yiğit'in adına tescilli otomobille geçtiğimiz yıl İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı'da ücretli yoldan ücret ödemeden geçtiği belirtildi. Cezayı ödeyen Yiğit, o bölgelerde hiç bulunmadığını belirterek cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Yiğit, hiç bulunmadığı yerden gelen cezadan dolayı neredeyse evde eşiyle arasının açılacağını belirterek, "İlginç bir olay yaşadım. Nadir de olsa haberlerde okurduk, benim başıma geleceğini hiç düşünmezdim ama benimde başıma geldi. Hiç gitmediğim bir yerde aracımız plakasına ceza geldi. İki ay önce sattığım bir araçtı. Ne ben gittim ne de aracım gitti, eşim bile ondan habersiz gitmiş olabileceğimi düşündü, neredeyse eşimle aram açıldı" dedi.

"BU HATALAR MAĞDUR EDEBİLİR"

Yiğit, başına gelen hatanın yüksek meblağlardan ödeme imkanı bulunmayan kişilerinde başına gelebileceğini ifade ederekp, "Bana gelen tebligatta ücretli otoyola girdiğim ama ücret ödemediğim belirtiliyor. Ben Sivas'ta ikamet etmeme rağmen İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı ücretli geçişlerinden ücret ödemeden geçtiğim için ceza belgesi geldi.

Mecburen ödemeyi yaptım, şimdide itirazımı yapacağım. 2024 yılının 7. ve 8. aylarında bu geçişlerin yapıldığı belirtilmiş. Bu tarihlerde ben Sivas'taydım. Hayretler içerisindeyim. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Küçük bir miktar geldi ama büyük bir miktarda gelebilirdi. Bu hatalar ödeyemeyecek gücü olanları mağdur edebilir" dedi.

"EŞİM İNANMASAYDI HAK VERİRDİM, DEVLETİN İMZALI, MÜHÜRLÜ EVRAKI"

Yiğit, eşinin anlayışlı bir kişi olduğunu ve kendisine inandığını vurgulayarak, "Maddi tarafı bir yana, interaktif yollarla ödenemediği için borcu ödeyebilmek için yarım günüm geçti. Eşim ‘benden gizli mi gittin' şeklinde kinaye yaptı. Eşim anlayışlı bir eş olmasa, bana güvenmese izah edemezdim. ‘devlet mi? Sen mi yalan söylüyorsun' diyebilirdi. Bu hatalar aile faciasına neden olabilir. Kişi kendini izah edemez. Devletin mühürlü belgesi var, plaka bana ait, bende olsam inanmam" diye konuştu.Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik cezası
