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Oppo Reno17'nin kamera özellikleri belli oldu: İşte detaylar

Oppo Reno17'den yeni bilgiler geldi. Buna göre telefon, dört adet kameraya sahip olacak. Bu kameraların çözünürlüğü ise 50 MP olacak.

Oppo Reno17'nin kamera özellikleri belli oldu: İşte detaylar
Enes Çırtlık

Oppo, 16 Kasım’da Çin’de Reno17 ve Reno17 Pro modellerini piyasaya sürecek. Bu lansman öncesinde şirket, Reno17’nin dört adet 50 MP kameraya sahip olacağını açıkladı.

İŞTE RENO17'NİN KAMERA DETAYLARI

GSMArena'da yer alan habere göre bu kameralar; bir ana kamera, bir periskop tele kamera, bir ultra geniş açılı kamera ve bir selfie kamerası olacak.

Oppo Reno17 nin kamera özellikleri belli oldu: İşte detaylar 1

Çin pazarına sunulan Reno16 modelinde diğer üç 50 MP kamera zaten mevcutken, ana kamerası 200 MP idi. Bununla birlikte, bu yılın Temmuz ayında piyasaya sürülen global Reno16 modeli, Çin pazarına sunulacak Reno17 ile benzer bir kamera düzenine sahipti.

OPPO RENO 17 VE RENO 17 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Reno17 Pro modelinde ne olacağı, yani önceki modelin 200 MP ana kamerasını koruyup korumayacağı ise henüz net değil.

Oppo Reno17 nin kamera özellikleri belli oldu: İşte detaylar 2

Son sızıntılara göre, Reno17'de 6,5 inç ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 8.000 mAh pil bulunurken, Reno17 Pro'da ise 6,3 inç ekran, Dimensity 8550 işlemci ve 7.200 mAh pil yer alacak.

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akıllı telefon Oppo kamera
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