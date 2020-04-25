Hiç kullanmıyoruz ama öyle faydaları var ki! Kabızlık, uyku, güçlü kemikler...

Hem etkileyici bir kokusu olan hem de lezzetiyle kendisine hayran bırakan hünnap, bahar aylarının en çekici meyveleri arasında sayılıyor. Kurusu ve tazesi tüketilebilen, çayın yanında olağanüstü bir tada bürünen hünnap, faydalarıyla da şaşırtıyor.

HÜNNAPIN FAYDALARI



Dört mevsim boyunca kurusu, bahar aylarında da tazesi tüketilen hünnapın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

l Daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Yapısındaki maddeler sayesinde hünnap, doğal bir uyku düzenleyici olarak bilinir. Sakinleştirici özelliği ile tüm sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki bırakır. Özellikle Çin tıbbında hünnap, uykusuzluk sorununu ortadan kaldırmak için kullanılıyor.

l Kronik kabızlığı giderir. Bir avuç hünnap meyvesi, kabızlıktan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Hünnaptaki yüksek miktardaki lif, bağırsak hareketlerini ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olur.

l Stres ve kaygıyı hafifletir. Beyin ve sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkileri olduğu kanıtlanan hünnap, kaygı ve stresi hafifletme konusunda fayda sağlar. Düzenli ve yeterli hünnap tüketimi hormonal seviyeleri düzenler, zihni sakinleştirir.