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Hiç kullanmıyoruz ama öyle faydaları var ki! Kabızlık, uyku, güçlü kemikler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bahar ayları bizi en iyi ve en taze meyvelerle buluşturur. Bu meyvelerden biri de hünnaptır. Kahverengiden mora kadar çok çeşitli renklerde olabilen hünnap, görüntüsüyle, kokusuyla ve tadıyla herkesi etkiliyor. Peki, eşsiz meyve hünnapın faydaları nelerdir? Tüm detayları sizler için derledik.

Hiç kullanmıyoruz ama öyle faydaları var ki! Kabızlık, uyku, güçlü kemikler...

Hem etkileyici bir kokusu olan hem de lezzetiyle kendisine hayran bırakan hünnap, bahar aylarının en çekici meyveleri arasında sayılıyor. Kurusu ve tazesi tüketilebilen, çayın yanında olağanüstü bir tada bürünen hünnap, faydalarıyla da şaşırtıyor.

HÜNNAPIN FAYDALARI

Görsel 1

Dört mevsim boyunca kurusu, bahar aylarında da tazesi tüketilen hünnapın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

l Daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Yapısındaki maddeler sayesinde hünnap, doğal bir uyku düzenleyici olarak bilinir. Sakinleştirici özelliği ile tüm sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki bırakır. Özellikle Çin tıbbında hünnap, uykusuzluk sorununu ortadan kaldırmak için kullanılıyor.

l Kronik kabızlığı giderir. Bir avuç hünnap meyvesi, kabızlıktan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Hünnaptaki yüksek miktardaki lif, bağırsak hareketlerini ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olur.

l Stres ve kaygıyı hafifletir. Beyin ve sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkileri olduğu kanıtlanan hünnap, kaygı ve stresi hafifletme konusunda fayda sağlar. Düzenli ve yeterli hünnap tüketimi hormonal seviyeleri düzenler, zihni sakinleştirir.

l Vitamin desteği sağlar. Hünnap vitaminler, mineraller ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle C ve A vitamini hünnapta bolca bulunur.

l Kan basıncını düzenler. Yüksek potasyum ve düşük tuz içeriği bulunan bu meyve, kan basıncı seviyelerini kontrol altında tutar.

l Zengin bir demir ve fosfor kaynağı olmasından dolayı kan dolaşımını düzenler. Kandaki düşük demir içeriği, kas güçsüzlüğüne, yorgunluğa ve hazımsızlığa neden olabilir. Hünnap sadece kan akışını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kan dolaşım hızını da düzenler. Bununla birlikte kandaki demir miktarını artırır.

l Hünnap tüketimi daha güçlü kemiklere sahip olmanız konusunda yardımcı olabilir. Hünnaplar kalsiyum, fosfor ve demir gibi bileşimler bakımından zengin olduğu için kemik gelişimini ve yoğunluğunu olumlu yönde etkiler.

BONUS: HÜNNAP REÇELİ TARİFİ

Görsel 2

Hünnap çok fazla tanınan bir meyve olmasa da bazı yörelerde reçeli ve tatlısı da yapılıyor. Siz de hünnap reçelini sabah kahvaltılarında tüketebilir, güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Hünnap reçelini basit bir şekilde hazırlamak için aşağıdaki talimatları izleyebilirsiniz.

Malzemeler

l 350 gram hünnap
l 350 ml su
l 3-4 damla limon suyu
l 2 su bardağı toz şeker
Yapılışı

l Hünnapları yıkayın ve minik minik doğrayın.
l Hünnap parçalarını bir tencereye aktarın. Üstüne toz şekeri döküp, minimum beş saat kadar bekletin.
l Meyvelerin üstüne su ilave edin. Orta ateşte koyu bir kıvam alana dek pişirin. Arada karıştırmayı ihmal etmeyin.
l Reçel kıvamı alan hünnapın üstüne limon suyu sıkıp, ocaktan alabilirsiniz.
l Hünnap reçeli sıcakken kavanozlara aktarıp, soğuduktan sonra kavanozların kapaklarını kapatmayı unutmayın.

Afiyet olsun!

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