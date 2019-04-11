Hiçbir şey çöpe gitmesin: Yiyeceklerin küflenmesi önleyen ve uzun süre taze kalmalarını sağlayan ipuçları

Hem mutfak ekonomisine katkı sağlamak hem de yiyeceklerin tazeliğini korumak için basit ama oldukça etkili yöntemleri sizler için derledik, buyursunlar...
Her kahvaltıda masaya konur ancak kimse tarafından yenmeden tekrar kaldırılır. Talihsiz reçeli yemeye kalktığınızda ise küflenmiş gerçeği ile yüzleşirsiniz. Eğer reçel kristelleşirse bunun için kavanozu bir süre ılık su içinde bekletmeniz yeterlidir. Erken küflenmesinin önüne geçmek için ise reçeli yaparken iyi bir şekilde kaynatmalısınız. Pişirme aşamasında tahta kaşık kullanmalısınız. Aksi halde reçel hızlı bir şekilde küflenebilir.
Muzların çabucak kararmasını ve küflenmesini istemiyorsanız bunun için saplarını aliminyum folyo ile sarmalısınız. Denediğiniz zaman sonucu çok hızlı alacaksınız. Muzların sap kısımlarını sarınca etrafa yayılan etilen gazı hapsetmiş olup, olgunlaşma sürecini yavaşlatacaksınız. Muzların rengi koyulaşırsa yine de siz onları atmayın. Hamur işi yaparken değerlendirebilirsiniz.
Kabartma tozunun tazeliğini yitirdiğini kekleriniz sönmeye başladığında anlayabilirsiniz. İş işten geçmeden önce bunu anlamanın da yolu var tabi; bir bardak kaynar suyun içine yarım çay kaşığı kabartma tozu ekleyin. Hala kullanılabilir durumdaysa karbondioksit salacaktır.
Eğer zeytinyağı tutkal gibi kokmaya başladıysa değiştirin. Süresi dolmuş zeytinyağı tamamen lezzetsizdir ve bu hali yemeklerinizin tadını da bozacaktır. Ancak zeytinyağının erkenden bozulmasını önlemek istiyorsanız bunun için yağı koyu renkli bir cam şişede, karanlık ve soğuk bir ortamda muhafaza etmelisiniz. Böylelikle kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.
Ekmekleriniz bayatlamaya başladığı an onları küflenmekten kurtarmak için kuruton yapmanız en doğru olanıdır. Bayat ekmeği küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağı ve baharatla birlikte harmanlayın. Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika gevrek hale getirin.
İkinci bir yöntem ise bayat ekmeği küflenmeden hemen önce suyla ıslatın, folyoya sarın. 180 derece fırında 5-10 dakika kadar bekletin. Ekmeğiniz tazecik oldu bile!
Sert peynirleri küflense bile tüketebilirsiniz. Bunun için küfün en iç yüzeye inmemesi önemli. Küflenen bölgeleri bıçak yardımıyla temizleyin. Elbette kimse küflenmiş bir peynir yemek istemez. Önlem almak için ise sert peynirleri parafinli kağıda sarıp saklayabilirsiniz.
Zeytinlerin bozulmasını ve küflenmesini önlemek için zeytinleri cam kavanozun içine koyun ve az bir miktar zeytinyağı ilave edin. Zeytin kavanozunu her gün bir kere çalkalayın.
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