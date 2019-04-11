Hiçbir şey çöpe gitmesin: Yiyeceklerin küflenmesi önleyen ve uzun süre taze kalmalarını sağlayan ipuçları

Hem mutfak ekonomisine katkı sağlamak hem de yiyeceklerin tazeliğini korumak için basit ama oldukça etkili yöntemleri sizler için derledik, buyursunlar...

Reçel



Her kahvaltıda masaya konur ancak kimse tarafından yenmeden tekrar kaldırılır. Talihsiz reçeli yemeye kalktığınızda ise küflenmiş gerçeği ile yüzleşirsiniz. Eğer reçel kristelleşirse bunun için kavanozu bir süre ılık su içinde bekletmeniz yeterlidir. Erken küflenmesinin önüne geçmek için ise reçeli yaparken iyi bir şekilde kaynatmalısınız. Pişirme aşamasında tahta kaşık kullanmalısınız. Aksi halde reçel hızlı bir şekilde küflenebilir.

Muz



Muzların çabucak kararmasını ve küflenmesini istemiyorsanız bunun için saplarını aliminyum folyo ile sarmalısınız. Denediğiniz zaman sonucu çok hızlı alacaksınız. Muzların sap kısımlarını sarınca etrafa yayılan etilen gazı hapsetmiş olup, olgunlaşma sürecini yavaşlatacaksınız. Muzların rengi koyulaşırsa yine de siz onları atmayın. Hamur işi yaparken değerlendirebilirsiniz.

Kabartma tozu



Kabartma tozunun tazeliğini yitirdiğini kekleriniz sönmeye başladığında anlayabilirsiniz. İş işten geçmeden önce bunu anlamanın da yolu var tabi; bir bardak kaynar suyun içine yarım çay kaşığı kabartma tozu ekleyin. Hala kullanılabilir durumdaysa karbondioksit salacaktır.