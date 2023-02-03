Hiçbir şey nasıl yazılır, hiçbir şey yazımı nasıl olmalıdır? Hiçbir şey ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı sözcük ve sözcük öbeklerinin ayrı mı bitişik mi yazıldığının sıklıkkla araştırıldığı bilinir. Kelimelerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi ise yazım kurallarına uyulması bakımından son derece önemlidir. Bu doğrultuda hiçbir şey sözcük öbeğinin doğru yazılışının ayrı mı bitişik mi olduğu da mutlaka açıklanmalıdır. Sıfat sözcüğü olan hiçbir ile zamir olarak kullanılan şey sözcüğünün oluşturulduğu bu sözcük öbeğinin doğru yazılışı, öbekte yer alan sözcüklerin anlamları ile birlikte açıklanabilir.

Hiçbir şey nasıl yazılır?

Bir birleşik sözcüğün doğru yazılışının açıklanması için bu sözcüğü oluşturan kelimelerin türü ile anlamının belirtilmesinde fayda vardır. Dolayısıyla hiçbir şey yazımının nasıl olduğu belirtilmeden önce de bu sözcük öbeğini oluşturan kelimelere birer birer değinilmelidir. Hiçbir şey; hiç ve bir sözcüklerinin oluşturduğu hiçbir sıfatı ile şey zamirinin yer aldığı bir sözcük öbeğidir. Bu sözcük öbeğinde yer alan sözcüklerin tanımları ise şu şekildedir:

Hiçbir: Bir isim sözcüğünden önce geldiği zaman o sözcüğün bildirdiği varlıktan bir tanesinin dahi olmadığını belirten söz

Şey: Eşya, söz, olay, iş, durum ve madde gibi öğelerin yerine kullanılan; belirsiz anlamına gelen söz

Yukarıda belirtilen tanımlar doğrultusunda "Hiçbir şey ayrı mı yazılır?" sorusu da kolaylıkla yanıtlanabilir. Hiçbir ve şey sözcüklerinin tanımı TDK kapsamında ayrı olarak mevcuttur. Ancak hiçbir şey TDK kapsamında bitişik bir şekilde yazılmış olarak sorgulanamaz. Bu da "Hiçbir şey bitişik mi yazılır?" sorusunun "hayır" olarak yanıtlanması gerektiğini gösterir. Hiçbir şey sözcük öbeğinin Türkçe yazım kurallarına uyulduğu takdirde ayrı olarak yazılması gerekir. Dolayısıyla "Hiçbir şey ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı evettir.

Hiçbir şey yazımı ile örnek cümleler

Türkçedeki sözcük öbeklerinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı sıklıkla sorgulanırken, hiçbir şey doğru yazılışı ayrı olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda hiçbir şey sözcük öbeğinin anlamının kavranabilmesi için aşağıdaki gibi örnek cümleler sunulabilir: