Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın günlük hayatta aktif bir rol oynamasıyla beraber birbirinden ilginç meslekler ortaya çıkmaya başladı.Japonya’da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto isimli bir adam yaptığı ilginç meslekle herkesi şaşırttı. Morimoto, Euronews'in derlediği habere göre, 2018 yılında Twitter hesabından verdiği ilanlarla eşlik edilmek isteyenlere "hiçbir şey yapmamak" koşuluyla kendini kiralamaya başladı. İşinin temel prensibi, yalnızca vaktini müşterileriyle geçirerek para kazanmaya dayalı.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Çocukluğundan beri ailesinin hiçbir şey yapmamasından şikayet ettiğini dile getiren Shoji Morimoto, bu durumu lehine çevirerek bir mesleğe dönüştürdü. CBS News'e verdiği röportajda Morimoto, işinin prensiplerini açıkladı. Morimoto, "Kendimi hiçbir şey yapmamak üzere kiralıyorum, bu herhangi bir özel çaba göstermediğim anlamına geliyor. Herhangi bir konuşma başlatmıyorum mesela, yalnızca kısa konuşmalara yanıt veriyorum, bu kadar." dedi.

4 yıl boyunca farklı teklifler aldığını dile getiren Morimoto, kendisiyle arkadaş olmak, ziyaretlerde bulunmak, çıplak poz vermek gibi talepleri kesinlikle reddettiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Morimoto, sosyal medyada ilginç işi sayesinde 250 bin takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyanın sevilen figürlerinden biri haline gelen Morimoto, Washington Post gazetesinde kısa bir süre önce gerçekleştirdiği görevinden ve kazandığı paradan söz etti. Morimoto, bir alışveriş merkezinde tek başına yemek yiyen bir öğrenciye eşlik etti ve yemek boyunca hiç konuşmadan oturdu. Yemek ve yol masrafları da dahil olmak üzere Morimoto, kendisine 75 euro (yaklaşık 1.216 TL) ödeme yapıldığını söyledi.



