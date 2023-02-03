Hiçbiri nasıl yazılır, hiçbiri yazımı nasıl olmalıdır? Hiçbiri ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre hiçbiri kelimesi “bir teki bile” yani anlamında zamir olarak kullanılır. Hiçbiri kelimesinin yanlış kullanımı oldukça yaygın olduğundan doğrusunun ne olduğu konusunda kafalar karışıyor. Günümüzde kitap okuma oranının azalmasıyla birlikte yapılan yazım yanlışları oldukça çoğalmaya başladı. Günümüzde güncel yazım kılavuzları internet ortamında hizmet verdiğinden hiçbiri gibi kelimelerin nasıl yazıldığı bilgisine daha kolay ulaşılabilmektedir. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında en çok merak edilen kelime tiplerinin bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu biliniyor.

Dil bilgisinde iki kelimenin yeni bir kelime oluşturmak için birleştiğine ve yeni kelimelerin nasıl kullanılacağına yönelik kurallar vardır. Bazı kişiler bu kuralları kafa karıştırıcı bulabilir. Özellikle de yazı dilinde yazım kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Zira kelimelerin yanlış yazılması cümle anlamını bozabilir. Günlük hayatta da çok fazla kullanılan hiçbiri yazımı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Hiçbiri TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre ayrı yazılmamaktadır. "Hiç biri" olarak ayrı yazılması Türkçe imza kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda "Hiçbiri bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını verebiliriz.

Hiçbiri yazımı ile örnek cümleler

Türkçede kelimelerin nasıl yazıldığına yönelik imla kuralları bulunur. Bu nedenle kelimenin doğru yazılışının dışında farklı yazılması uygun değildir. TDK tarafından düzenlenen imla kuralları hiçbiri kelimesinin bitişik yazılması gerektiğini belirtir. Her ne kadar bazı insanlar bitişik kelimeleri ayrı olarak yazsa da bu durum imla kurallarına aykırıdır. "Hiçbiri ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabı verilir.

Hiçbiri kelimesi Türkçede zamir olarak kullanılan bir sözcüktür. Bunun gibi kelimelerin doğru yazımına TDK yazım kılavuzu veya TDK genel Türkçe sözlüğünden ulaşabilmek mümkündür. Hiç ve bir kelimeleri yanına başka bir kelime gelmediği zaman cümle içinde anlam kazanmaz. Bu durumda, hiçbiri doğru yazılışı “hiçbiri” şeklinde yani bitişik olarak yazılmasıdır. Hiçbiri doğru yazılışı ile örnek kullanımları aşağıdaki gibidir: